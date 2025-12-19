x

¿Qué le pasa a Keith Richards? Rolling Stones canceló su gira de estadios 2026 por su salud

El famoso guitarrista de la banda, que acaba de cumplir 18 años, dijo que no podía comprometerse con la ira.

  • Esta es una de las imágenes de Richards en su concierto en Bogotá en 2016. FOTO Colprensa
    Esta es una de las imágenes de Richards en su concierto en Bogotá en 2016. FOTO Colprensa
Colprensa
hace 11 horas
bookmark

Los Rolling Stones han cancelado los planes de gira por estadios de Reino Unido y Europa en 2026 porque el guitarrista Keith Richards no ha podido “comprometerse” con el tour musical debido a su condición física, según informan medios como Variety y The Sun.

Ambos medios señalan que Richards, que justo este jueves 18 de diciembre cumplió 82 años, les ha comentado a sus compañeros de banda que no puede comprometerse con la gira. “Los Rolling Stones tenían a todos los grandes promotores lanzándoles un montón de ideas y fechas para el próximo verano, pero cuando se sentaron a hablar, Keith dijo que no creía que pudiese comprometerse y que no estaba entusiasmado con una gran gira por estadios durante más de cuatro meses”, afirman.

Le puede interesar: Shakira cierra el paso de su gira por Latinoamérica con emotivo mensaje: “Gracias por ayudarme a materializar este sueño”

En los últimos años, Keith Richards ha hecho frente a la artritis que padece, una enfermedad que él mismo calificó de benigna, pero que le ha obligado a cambiar su estilo de tocar. Tal y como señala Variety, Los Rolling Stones han realizado giras casi todos los años desde principios de la década del 2000, con itinerarios cada vez más reducidos a medida que los tres miembros principales –Mick Jagger, de 82 años, Ron Wood, de 78, y Richards– envejecían.

El baterista original, Charlie Watts, falleció en 2021 y fue reemplazado por Steve Jordan, colaborador de Richards desde hace mucho tiempo. La gira más reciente de la banda fue Hackney Diamonds, llamada así por su último álbum, que incluyó 20 fechas en Norteamérica a lo largo de tres meses.

El último concierto del grupo en España fue el 2 de junio de 2022, en el actual Riyadh Air Metropolitano de Madrid, conocido en ese momento com Wanda Metropolitano.

A Colombia vinieron por última vez el 10 de marzo de 2016 en el Estadio El Campín de Bogotá, como parte de su gira América Latina Olé Tour.

*Con información de Europa Press

Utilidad para la vida