Rosalía canta por Palestina en un acto benéfico en Barcelona

Rosalía rompe el silencio y se une a Guardiola en Barcelona por Palestina. Descubre los detalles de su emotiva actuación sorpresa en el Palau Sant Jordi y por qué su mensaje es viral.

    Como parte de su gira Lux, Rosalía se presentará en el Movistar Arena de Bogotá los días 16 y 18 de julio. Foto Europa Press.
El Colombiano
El Colombiano
Europa Press
hace 5 horas
bookmark

Rosalía apareció por sorpresa en el Concert-Manifest x Palestina en el Palau Sant Jordi de Barcelona, la noche del jueves para interpretar La perla, uno de los temas de su disco ‘Lux’.

“Buenas noches, Barcelona. Hoy especialmente es un honor subir a este escenario. Muchas gracias por permitirnos estar aquí e invitarnos”, dijo la artista catalana que interpretó el tema acompañada por cinco músicos.

El esperado gesto de Rosalía ante las críticas por su silencio

Rosalía fue la más ovacionada de la noche. Su participación en este concierto-manifiesto, fue una gran sorpresa para todos, no sólo porque ella no estaba anunciada en el cartel, sino por la polémica de hace un par de meses, cuando muchos la criticaban por su silencio frente al conflicto en Palestina.

El evento, que reunió a más de 12.000 personas reunió artistas y otras destacadas personalidades de la cultura, entre las que se cuentan Amaia, Bad Gyal, Morad, Ana Tijoux, Yerai Cortés y entrenador del Manchester City, ‘Pep’ Guardiola.

“Los hemos dejado solos y abandonados (...) Tenemos que no mirar hacia otro lado e implicarnos”, dijo Guardiola, que subió al escenario con un pañuelo palestino al cuello

Act X Palestine, el concierto-manifiesto por Palestina es “un llamamiento colectivo que, a través de la música, la palabra, el arte y la imagen, reivindica la cultura como un espacio de resistencia y de toma de conciencia, vinculando la realidad de Palestina con las grandes luchas de nuestro tiempo. Es un llamamiento a actuar, a poner el cuerpo y dar la cara; a no olvidar ni callar; y a afirmar, una vez más, que en Palestina nos jugamos el futuro de la humanidad”, dicen los organizadores.

El evento es organizado por organizaciones palestinas de derechos humanos, ayuda humanitaria y cultura, junto con redes europeas de construcción de paz y organizaciones catalanas. Busca recoger fondos y promover una respuesta colectiva orientada a la reconstrucción, la ayuda humanitaria y el fin de la impunidad, el apartheid y la ocupación.

El concierto, que se alargó por tres horas, estuvo enmarcado por el grito de Free Palestine que los presentes repitieron a lo largo de la noche.

Utilidad para la vida