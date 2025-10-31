Estas serán las invitadas especiales del concierto de Shakira en Bogotá

Además de ver a la cantante barranquillera en escena, los conciertos de Las Mujeres Ya No Lloran han causado expectativas entre los fanáticos de Shakira debido a los invitados especiales que la acompañan durante cada show. Este sábado 1 de noviembre, la artista se presentará de nuevo en Bogotá y ya se conoce quién será una de las artistas que cantará con ella.

Lea: Medellín también baila salsa: los jóvenes de Manrique que representarán a Colombia en el Mundial de Salsa

Este jueves, la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá compartió en sus redes sociales un video revelando que harán parte del espectáculo de “La loba” en la capital colombiana.

“La Filarmónica de Mujeres de Bogotá se suma a la noche de Shakira en la capital. Interpretarán junto a la reina una de las canciones de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour este 1 de noviembre”, escribió la agrupación para acompañar la grabación en la que aparecen las partituras de la canción que interpretarán, la cual continúa siendo sorpresa.