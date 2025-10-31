x

Estas serán las invitadas especiales del concierto de Shakira en Bogotá

La cantante se presentará en la capital este sábado 1 de noviembre en Vive Claro. En la primera etapa de su gira, Shakira ofreció dos conciertos en El Campín en febrero de 2025.

    En total, Shakira realizó tres conciertos en Bogotá en 2025. FOTO Camilo Suárez
El Colombiano
31 de octubre de 2025
bookmark

Además de ver a la cantante barranquillera en escena, los conciertos de Las Mujeres Ya No Lloran han causado expectativas entre los fanáticos de Shakira debido a los invitados especiales que la acompañan durante cada show. Este sábado 1 de noviembre, la artista se presentará de nuevo en Bogotá y ya se conoce quién será una de las artistas que cantará con ella.

Lea: Medellín también baila salsa: los jóvenes de Manrique que representarán a Colombia en el Mundial de Salsa

Este jueves, la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá compartió en sus redes sociales un video revelando que harán parte del espectáculo de “La loba” en la capital colombiana.

“La Filarmónica de Mujeres de Bogotá se suma a la noche de Shakira en la capital. Interpretarán junto a la reina una de las canciones de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour este 1 de noviembre”, escribió la agrupación para acompañar la grabación en la que aparecen las partituras de la canción que interpretarán, la cual continúa siendo sorpresa.

Este anuncio ha generado entusiasmo entre los fanáticos, quienes han celebrado la colaboración. Al mismo tiempo, en redes sociales abundan las teorías sobre cuál será la canción que Shakira interpretará junto a la Filarmónica en el Vive Claro. La hipótesis más fuerte apunta a La pared, tema incluido en Fijación Oral Vol. 1.

Hace poco, la artista conmemoró los veinte años de este álbum con el lanzamiento de nuevas versiones de algunos de sus mayores éxitos, entre ellos el que muchos creen que sonará este sábado. Si se confirma, sería la primera vez que Shakira interpreta en vivo esta nueva versión, convirtiendo el momento en uno de los más emotivos y nostálgicos del espectáculo.

Los últimos conciertos de Shakira fueron los que realizó en Cali el 25 y 25 de octubre. En ambas presentaciones, el invitado especial fue el Grupo Niche, que junto a la barranquillera cantó algunos de sus más grandes éxitos y puso a bailar salsa al Estadio Pascual Guerrero.

Estos tres shows, tanto los de la capital del Valle como el de Bogotá, hacen parte del segundo paso de la cantante por Latinoamérica, al cual llamó Estoy Aquí. Luego de su paso por Colombia, Shakira se presentará en Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y cerrará el 2025 con dos conciertos en Estados Unidos.

