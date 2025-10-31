Medellín también baila salsa: los jóvenes de Manrique que representarán a Colombia en el Mundial de Salsa

En lo más alto del barrio Manrique hay un lugar donde la música se apodera de todo el espacio. Allí, solo quienes llevan años aprendiendo logran escuchar y seguir el uno, dos, tres que marcan los maestros. En ese escenario se formaron Cristian Camilo Durán y María Fernanda Ossa Romero, una pareja de baile surgida casi por casualidad y unida hoy por la misma vida artística.
Ellos pertenecen al Balcón de los Artistas, una de las academias de danza más emblemáticas de Medellín, y se preparan para representar a Colombia en el Mundial de la Salsa 2026, que se celebrará en Chile.
“Es una satisfacción muy grande cuando uno es la única pareja de Medellín entre varias de Cali o Bogotá. Uno dice: en Medellín también se están haciendo las cosas bien”, comentó Cristian, con el orgullo de haber obtenido este honor en la capital mundial de la salsa, Cali.