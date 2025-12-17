Revivió el alquiler de patinetas eléctricas en Medellín: ya ruedan 320 en la ciudad

Luego de que el negocio del alquiler de patinetas eléctricas pasara “de moda” en Medellín, en gran parte por la falta de regulación y por otras problemáticas, este tomó un segundo aire en Medellín. Resulta que en la ciudad aterrizó la multinacional Whoosh, una empresa europea dedicada a la micro movilidad —o el famoso transporte de la “última milla”—, sobre todo con patinetas eléctricas. Dicha compañía, en seis años de operación, ya ajustó cerca de 140 millones de viajes y tiene presencia en 60 ciudades del mundo. En Latinoamérica ha incursionado en Chile y Brasil y recientemente inició operaciones en México y Colombia. Para establecerse en el país, Whoosh decidió arrancar su operación en la capital antioqueña. Por eso, desde el pasado 6 de diciembre en comunas como El Poblado, Laureles, Estadio, Belén, Centro, Robledo, Aranjuez y Castilla circulan dichas patinetas amarillas. Según reseñó Mauricio Rodríguez, country manager o gerente de Whoosh en Colombia, arrancar su expansión por acá era un tema claro, toda vez que en el mundo la ciudad se destaca por ser innovadora en temas de movilidad. Lea más: ¿Son viables los microvehículos eléctricos en Medellín? Un estudio revela desafíos y oportunidades A esto se suma la apertura de los gobiernos locales a ideas que resuelvan problemas de transporte. Otro asunto que destacó Rodríguez es que la cultura ciudadana, que se ve en gran parte de la ciudad, es ideal para que esta pueda complementar de manera armónica la oferta de transporte público en lo que se refiere a trayectos cortos, algo que por varias razones el transporte tradicional no puede suplir. “La idea de la empresa es que siempre en donde opere lo haga de manera legal y con el apoyo de las autoridades. Y esto lo logramos acá gracias al trabajo que se inició en agosto de 2024 con la Alcaldía de Medellín. Por esto podríamos decir que somos la primera empresa de este tipo con autorización del Distrito para operar. Además, no somos competencia ni de taxis ni de plataformas, ni del metro, ni siquiera de Encicla. Somos un complemento”, añadió Rodríguez.

Los cuatro acuerdos

De acuerdo con el directivo, el aval por parte del Distrito para operar se logró tras llegar a varios acuerdos, entre los que se destacan cuatro. El primero tiene que ver con el uso del espacio público, tema álgido que en el pasado causó varios problemas y hasta operativos de Espacio Público. “La operación solo permite que los viajes con las patinetas inicien y terminen en los puntos autorizados por la Alcaldía. Esto disminuye los inconvenientes con la comunidad, que es lo que más le preocupa a una administración, pues así evitamos que queden ‘tiradas’ en cualquier parte”, explicó. Según trascendió, hoy en día Whoosh tiene 146 puntos de inicio y terminación de viajes para una flota de hasta 409 patinetas. En ellos se pueden estacionar entre 2 y 8 a la vez. Sobre los mismos cabe mencionar que la empresa debe pagar una compensación económica al Distrito por el aprovechamiento del espacio público. Aún así, dichos puntos pueden ser ajustados en número y capacidad, de acuerdo a los datos que arrojen su uso contante. Le puede interesar: Petro sancionó ley que regula el uso de patinetas y bicicletas eléctricas en el país: esto dice la norma De hecho, se ha conocido que en apenas 11 días de operación, los usuarios ya han solicitado que se habiliten otros 50 más, pero todo debe contar con aval de la administración distrital. Otro acuerdo alcanzado con la Alcaldía es el concerniente a las áreas de circulación de las patinetas. “Acá nos sirvió mucho la Ley 2486 de junio de 2025 que regula el tránsito de vehículos de micro movilidad en el país. Esta permite circular en ciclorrutas, pero en caso de que no existan, permite usar también la vía de carros, siempre por el carril derecho. Esta también puso como velocidad máxima en ciclorruta los 25 km/h y en vías los 40 km/h, pero por política propia, nos limitamos a los 25 km/h, y así cumplimos la ley”, dijo Rodríguez. Otros acuerdos no menos importante son los concernientes a la comunicación constante con las entidades del Distrito; la garantía contractual del uso de elementos de seguridad –como cascos y chalecos– por parte de los usuarios al usar las patinetas; y la seguida capacitación a los usuarios incluso en “escuelas de manejo”. Y otro punto muy importante, que en su momento fue talanquera para la operación, es el de las pólizas y seguros para atender a los afectados ante accidentes. Este sería un salto enorme en la regulación distrital de este tipo de servicios de movilidad, pues cabe recordar que desde 2019 las compañías que prestaban este servicio en algunas zonas de Medellín esperaban una decisión similar, pero ante su falta de implementación decidieron culminar con la operación local a raíz de dichos vacíos legales que hacían insostenible su continuidad.

¿Operarán como buses?

Para el profesor Andrés Pava, experto en temas de Movilidad, el tema de las pólizas es un asunto positivo pues a su juicio el alquiler de una patineta debería tener las mismas condiciones que el arriendo de un carro, ya que este vehículo –independiente de su tamaño y peso– puede generar unos riesgos a conductores y demás actores viales. “El desplazamiento de última milla se da en puntos de partida o de salida, o sea donde lo único que hay es o calle o anden. Por eso, quien usa la patineta tiene la ‘mala costumbre’ ante la falta de un espacio propio seguro –como ciclorrutas– de circular por la vía o por las aceras. Y ahí va a haber un riesgo permanente al tener que interactuar con el carro, la bicicleta y peaton”, añadió. De otro lado, para Pava, los pactos alcanzados entre Whoosh y la Alcaldía podrían dar pie a que otras empresas se sumen en una modalidad de transporte que podría ser parecida al servicio de buses que conocemos hoy, donde bajo una reglamentación se puede prestar el servicio incluso en sectores fijos. Finalmente, el experto también llamó la atención y comentó que, de masificarse el servicio, el Distrito también deberá proveer de espacios óptimos para el nuevo actor vial.

“Cuando se generan políticas del espacio público, también hay que generar condiciones para regularizar el servicio y para que este pueda interactuar sin líos con los demás modos de transporte. También el Distrito debe crear campañas de cuidado para ese nuevo actor vial (las patinetas). Todo eso es lo que debería hacer la Alcaldía, porque eso muy seguramente no lo hará el privado”, detalló el docente

Mayores de 50 también las usan

En estas casi dos semanas ya circulan por Medellín 320 de las 409 patinetas, las cuales han superado las metas de alquiler, según Whoosh. Si bien el público objetivo son los jóvenes, a Whoosh le sorprendió que un porcentaje de usuarios son mayores de 50 años. “La gente está contenta y nos dice que los trancones están muy duros y que esta opción de movilidad ayuda a aprovechar las ciclorrutas para moverse más rápido y así dejar el carro en la casa”, explicaron. Hoy la empresa genera 20 empleos directos y otros 15 indirectos, pero si la operación sigue como va, la cifra podría ser seis veces mayor a finales de 2026. Además, se explora que muchos de los componentes de las patinetas se compren en la ciudad en vez de importarlos. Según detalló Rodríguez, con los aprendizajes obtenidos tras los acuerdos con la Alcaldía de Medellín, se espera que la expansión a los demás municipios del Aburrá se haga sin problemas en el corto plazo. “Ya estamos iniciando diálogos con estas alcaldías. Esperamos estar en todos los municipios pues pensamos que esta oferta es necesaria en todo el área metropolitana”, comentó.

Integración con el Metro