x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Los Chiches Vallenatos regresan con música nueva tras 25 años

Pero además de un nuevo disco, hace un año renovaron su plantilla de vocalistas y hoy apuestan a que esta sea la mejor etapa del grupo.

  • Javier Beltrán, vocalista; Neder ‘El gringo’ Ramos, acordeonista y Jonathan Bolaños, también vocalista de Los Chiches Vallenatos. FOTO: Cortesía
    Javier Beltrán, vocalista; Neder ‘El gringo’ Ramos, acordeonista y Jonathan Bolaños, también vocalista de Los Chiches Vallenatos. FOTO: Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 2 horas
bookmark

Si no la ha bailado, seguro la ha escuchado, o a lo mejor ha cantado esta canción:

Quise cultivar un amor

Y me he quedado solo

Creo que sembré en tierra mala

O no supe sembrar

Tierra mala es uno de los tantos éxitos del llamado vallenato romántico que sonaron en Medellín años atrás y sus precursores fueron Los Chiches Vallenatos, que pegaron además canciones como Ceniza fría, Quédate conmigo, Te lo pido a gritos, Muchacha encantadora, Me tocó perderte y Entre el cielo y la tierra.

Le puede interesar: Greeicy, Monsieur Periné y J Balvin lideran los lanzamientos musicales de la semana

Los Chiches nacieron en 1987 con Pedro Muriel y Amin Martínez a la cabeza y con los años ha ido transformando su nómina de músicos. Hoy, en el acordeón se encuentra uno de los más veteranos del grupo, Neder, ‘El gringo’ Ramos, quien ingresó al grupo en 1992 y le imprime al instrumento el sello característico de Los Chiches.

“Para mi Los Chiches han sido todo, le he dedicado mi vida a Los Chiches, aquí Pedro y Amin me dieron la oportunidad de ingresar a esta institución y he estado ya en tres generaciones y ahora con Jonathan y Javier y espero esta sea la mejor”, contó Neder, hoy con 57 años.

Y es que justo Los Chiches regresan con música nueva que no tenían desde 2001. El EP “cargado de amor, dolor y romanticismo”, se llama El amor nunca muere del cual se desprende su primer sencillo: Y quédate.

Las nuevas voces de una agrupación legendaria

El reto de cantar el catálogo de Los Chiches Vallenatos lo asumieron Javier Beltrán y Jonathan Bolaños. Ambos, con experiencia como cantantes, tienen clara la responsabilidad y no solo con la música nueva.

“El ingreso a los Chiches ha sido una experiencia muy bonita y cargamos sobre los hombros la responsabilidad de mantener este catálogo musical. Ambos venimos de carreras diferentes pero esto ha sido maravilloso, con la dirección musical del maestro Neder”, cuenta Jonathan.

Le puede interesar: Así será Macondo Park, el ambicioso escenario de Shakira en Madrid

Por su parte, para Javier Bolaños es un hecho que quienes aman el vallenato, sueñan y aspiran desde niños a lograr algo grande. “Yo pasé por varias agrupaciones, hice pareja con el acordeonero Gabriel Maestre hace varios años, hicimos música cristiana, pero es muy distinto sostener una carrera en solitario a hacer parte de una marca como Los Chiches Vallenatos”.

Ambos consideran este momento como algo único en sus carreras, “un legado que sobrepasa los 30 éxitos a nivel nacional e internacional es una responsabilidad enorme, pero a la vez una satisfacción muy grande representarlo”.

Volver con un disco nuevo, 25 años después, es todo un logro para ellos. “Apostarle a nuevos éxitos es parte del objetivo. Nosotros, Jonathan y yo, llevamos un año en el grupo y grabamos un disco de esta institución después de 25 años. Estamos nominados a los Premios Nuestra Tierra, ha sido todo muy maravilloso”, dice Javier quien explica que no es nada fácil interpretar el catálogo, “es muy exigente”, y lo reitera Jonathan.

“Nosotros no tenemos coristas, somos nosotros mismos. Cuando Jonathan canta yo le hago primera y segunda voz y cuando yo canto lo mismo, él me hace primera y segunda voz, nunca descansamos”, detallan entre risas.

El nuevo disco de Los Chiches Vallenatos

Este primer sencillo de este EP de los Chiches se llama Y quédate, canción de la autoría de América Sierra y esta dedicado a esos amores que nunca mueren, a esas parejas que pase lo que pasen lo siguen intentando pues aún creen en el amor verdadero.

El video fue rodado en Girardota, Antioquia, en el sector de El Limonar, y estuvo bajo la dirección y producción de Sebastián Mejía y Mano de Obra Music y en él se ve a toda la agrupación interpretando con gran sentimiento la canción y en donde uno de los grandes protagonistas es el acordeón de Neder ‘El gringo’ Ramos.

“La nueva canción es producida por Iván Calderón, especialista en música romántica. Una mezcla entre vallenato y cumbia, pero sin perder la esencia de Los Chiches”, concluye Neder.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida