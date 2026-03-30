Los Chiches Vallenatos regresan con música nueva tras 25 años

Si no la ha bailado, seguro la ha escuchado, o a lo mejor ha cantado esta canción:
Quise cultivar un amor
Y me he quedado solo
Creo que sembré en tierra mala
O no supe sembrar
Tierra mala es uno de los tantos éxitos del llamado vallenato romántico que sonaron en Medellín años atrás y sus precursores fueron Los Chiches Vallenatos, que pegaron además canciones como Ceniza fría, Quédate conmigo, Te lo pido a gritos, Muchacha encantadora, Me tocó perderte y Entre el cielo y la tierra.
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Los Chiches nacieron en 1987 con Pedro Muriel y Amin Martínez a la cabeza y con los años ha ido transformando su nómina de músicos. Hoy, en el acordeón se encuentra uno de los más veteranos del grupo, Neder, ‘El gringo’ Ramos, quien ingresó al grupo en 1992 y le imprime al instrumento el sello característico de Los Chiches.
“Para mi Los Chiches han sido todo, le he dedicado mi vida a Los Chiches, aquí Pedro y Amin me dieron la oportunidad de ingresar a esta institución y he estado ya en tres generaciones y ahora con Jonathan y Javier y espero esta sea la mejor”, contó Neder, hoy con 57 años.
Y es que justo Los Chiches regresan con música nueva que no tenían desde 2001. El EP “cargado de amor, dolor y romanticismo”, se llama El amor nunca muere del cual se desprende su primer sencillo: Y quédate.