Soda Stereo anuncia concierto en Colombia: fecha, lugar y cómo comprar la entrada

Desde septiembre, cuando se anunció que la banda argentina se presentaría en 2026 en su natal Buenos Aires, comenzaron a crecer las expectativas de si este show llegaría a otros países de Latinoamérica. Ahora está confirmado que sí y que Colombia es uno de ellos.

Soda Stereo llegará el próximo 29 de mayo al Movistar Arena de Bogotá con su concierto Ecos. Este espectáculo reunirá a los tres miembros originales de una de las agrupaciones más importantes del rock en español: Charly Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati, quien falleció en 2014 a causa de un paro respiratorio.

A pesar de su muerte, el vocalista de la banda estará presente en el concierto. Su voz e imagen serán recreadas digitalmente para proyectar en el escenario grabaciones de shows anteriores con el fin de rendirle un homenaje al artista. Pop Art, la productora a cargo del espectáculo, ha explicado que esto será más que un holograma y que la idea es vivir el reencuentro más esperado gracias a la tecnología.

La última gira de Soda Stereo fue en 2007, cuando se presentaron en Latinoamérica y Estados Unidos para conmemorar los diez años de su primera separación. Esa fue la última vez que Gustavo, Charly y Zeta estuvieron juntos sobre el escenario y también la última ocasión en que vinieron a Colombia. Más tarde, en 2020, Alberti y Bosio realizaron el tour Gracias Totales, su primera presentación en vivo tras la muerte del cantante, cuyo debut fue en Bogotá.