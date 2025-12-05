Spotify no se salvó de su propio Wrapped: estas son las controversias que protagonizó la plataforma en 2025

Luego de que esta semana la plataforma de streaming permitiera a sus más de 690 millones de usuarios consultar su Spotify Wrapped 2025, las críticas no tardaron en llegar. Si bien los oyentes compartieron por doquier la nueva edición del resumen musical de su año, esto también dio pie a que recordaran las controversias que ha protagonizado en los últimos meses la plataforma.

Lea: Así fue el Spotify Wrapped 2025 de los periodistas de EL COLOMBIANO

Contrario a quienes publicaron las slides con sus álbumes y canciones favoritas, activistas digitales lanzaron una campaña en contra de Spotify llamada “Spotify Unwrapped”, en la que usaron la misma identidad gráfica del resumen para denunciar diversas prácticas de la plataforma.

Una de ellas es el pago que realiza a los artistas por las reproducciones que acumulan sus canciones. Aunque este reproche no es nuevo, el tema surgió nuevamente a principios de año cuando un grupo de compositores irrumpió en un evento de Spotify debido a un cambio en su sistema de regalías, que podía hacer que el total de sus ingresos se redujera hasta en 150 millones de dólares durante un año, según contó el medio especializado en música, AXS TV.

En el caso de los artistas, estos reciben entre US$0,003 y US$0,005 por reproducción. Así, para ganar 10.000 dólares (más de 38 millones de pesos), deben tener 333.000 reproducciones. Es este sistema el que ha sido calificado como injusto, ya que expertos han asegurado que beneficia es a aquellos cantantes que están posicionados en la industria, mientras que a los emergentes no los favorece.