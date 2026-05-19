Así fue el último concierto de Totó la Momposina en el Festival Cordillera en 2022

El 24 de septiembre de 2022, tras dos horas de inicio de la primera edición del Festival Cordillera en Bogotá, Totó La Momposina realizaba la última presentación de una carrera de más de seis décadas dedicadas a impulsar el folclor colombiano, tanto dentro, como fuera del país.
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Totó, inicialmente, no hacía parte del cartel de este festival que inició en 2022 y todos los años, durante dos días, reúne algunos de los más representativos sonidos iberoamericanos.
Por eso, para todos fue una sorpresa que sólo algunos días antes del festival, se anunciara la inclusión de Totó La Momposina y su banda, y que además, dicha presentación sería la despedida de los escenarios.