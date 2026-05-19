Así fue el último concierto de Totó la Momposina en el Festival Cordillera en 2022

El 24 de septiembre de 2022, tras dos horas de inicio de la primera edición del Festival Cordillera en Bogotá, Totó La Momposina realizaba la última presentación de una carrera de más de seis décadas dedicadas a impulsar el folclor colombiano, tanto dentro, como fuera del país. Puede leer: Murió Totó la Momposina, la gran voz del folclor colombiano Totó, inicialmente, no hacía parte del cartel de este festival que inició en 2022 y todos los años, durante dos días, reúne algunos de los más representativos sonidos iberoamericanos. Por eso, para todos fue una sorpresa que sólo algunos días antes del festival, se anunciara la inclusión de Totó La Momposina y su banda, y que además, dicha presentación sería la despedida de los escenarios.

Más adelante se conocería que sus problemas de salud se estaban agudizando, por lo que la recomendación médica era el retiro inmediato de sus actividades artísticas. En ese momento tenía 82 años y Totó continuaba con una agenda intensa de conciertos, tanto a nivel nacional como internacional. Desde hace algunos años atrás, la artista venía presentando dificultades neuro-cognitivas que le impedían seguir actuando sobre los escenarios, como lo hizo ininterrumpidamente durante seis décadas, rescatando, renovando y difundiendo la música tradicional de Colombia en los cinco continentes. Le puede interesar: Totó la Momposina, la maestra del folclor que deja un legado eterno en el corazón de Colombia Sus hijos Marco Vinicio, Angélica y Eurídice Oyaga, además de sus nietos, algunos de los cuales actuaron y grabaron música con Totó, son los responsables de recibir y mantener el legado de ella, y de toda la familia, porque Totó La Momposina era la cuarta generación de una familia entregada al mundo de las artes, la cultura y la música. Asimismo, Los Tambores de Totó, la banda liderada por Marco Vinicio, uno de sus hijos, y que cuenta con artistas y cantadoras invitadas