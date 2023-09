Hace un año, Apple Music desbancó a Pepsi c omo principal patrocinador del evento. La NFL y Apple Music no han revelado el importe del contrato multianual, pero medios estadounidenses lo valoran en unos 50 millones de dólares.

Además de Rihanna, otras figuras como Shakira, Jennifer López, The Weeknd y una serie de artistas de hip-hop como Dr. Dre , Snoop Dogg, Eminem , Mary J. Blige y Kendrick Lamar han marcado el ritmo en los últimos Super Bowls.

DJ Got Us Fallin’ In Love

Hizo parte del álbum Raymond v. Raymond lanzado en 2010. La interpreta al lado del cantante y productor musical cubanoestadounidense Pitbull.