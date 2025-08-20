Medellín recibió más de 546 mil turistas extranjeros en el primer semestre del 2025: rompió récord

El turismo en Medellín sigue en racha ascendente. Según datos del Sistema de Inteligencia Turística (SIT), entre enero y junio de 2025 llegaron al distrito 954.632 turistas a través del Aeropuerto Internacional José María Córdova.
De ellos, 59,4% fueron visitantes no residentes o turistas extranjeros, lo que evidencia la creciente vocación internacional de la ciudad.
La variación frente al mismo periodo de 2024 fue positiva, con un aumento del 12,4%, lo que confirma que Medellín no solo recuperó terreno tras la pandemia, sino que se posiciona como destino competitivo a nivel mundial, según el reporte del SIT.
Puede leer más: ¡A votar! Medellín fue nomiada a premio internacional de turismo
Tras estas cifras, Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, afirmó que Medellín es la segunda ciudad del país que más jalona turistas extranjeros. Así lo hizo saber en la rueda de prensa inaugural del 29 Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, que se realiza este 21 y 22 de agosto, en Medellín.
“Es indudable el crecimiento que ha tenido esta región, no solo en cifras, sino también en la creación de productos turísticos que impulsan tanto Antioquia como su capital. Para las agencias de viajes, esto significa nuevas oportunidades y experiencias que ofrecer a los viajeros nacionales e internacionales”, dijo Calle
Asimismo, detalló en su presentación que la ciudad recibió 546 mil visitantes extranjeros, al cierre del primer semestre del 2025, para un alza del 11,8%.