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“Estoy muy emocionado con esta nueva etapa de mi vida”: Llane

A comienzos de marzo el exintegrante de Piso 21, ahora con una carrera como solista, firmó un nuevo paso en su carrera con Universal Music. EL COLOMBIANO conversó con él, quien además acaba de lanzar música nueva, muy llanera.

  • Llane grabó el video de su nueva canción en Casanare. FOTO Cortesía Universal Music
    Llane grabó el video de su nueva canción en Casanare. FOTO Cortesía Universal Music
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 28 minutos
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Llane es más paisa que la arepa, pero lo de llanero viene de crianza y por eso su nombre artístico. Desde niño, en el lugar que manejaba su familia, Alma Llanera en Sabaneta, él escuchaba el arpa, las maracas, se volvió un sonido muy familiar. Luego, también niño, empezó a cantar allí, embelesado con ese ritmo tan colombiano, tan venezolano, tan único de la geografía latinoamericana.

Pero como él es llano, pero también montaña, acaba de lanzar –en su nueva etapa como solista, en Universal Music– la canción Arepa con queso. “Esta canción representa mi infancia. Mi papá, cuando estuvo en el ejército, tenía un mejor amigo que era llanero y por eso montó este restaurante en Sabaneta y yo desde pequeño empecé a cantar ahí, me dejé llevar por el cuatro, el arpa y las maracas, pistas de resonancia, ternera a la llanera. Toda esta cultura de raíz, inspirada en el llano y por eso quise hacer esta canción así”.

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Esta canción fue producida por reconocidos nombres de la industria como Vibarco y Tezzel, y coescrita por Llane junto a Servando Primera y Yasmil Marrufo, “el tema fusiona tradición y modernidad para contar una historia de amor genuino, de esos que se sienten como un amanecer en la sabana, sencillo, honesto y lleno de calidez. La canción gira en torno a volver al origen, a los sabores, momentos y emociones que nos definen, convirtiendo un elemento cotidiano en un símbolo de identidad y conexión cultural”, cuenta la reseña de Universal Music.

Al escucharla hay un dejo romántico en la voz de Llane que gusta, y luego la sorpresa, a los 50 segundos, de la entrada del arpa, el cuatro y las maracas con toda su fuerza llanera. Pero, ¿por qué llamar la canción Arepa con queso?

“¿Quien no come arepa con queso todos los días?”, devuelve la pregunta Llane. “Pues si no come arepa con queso al menos la extraña si no vive en Colombia y a mi me parecía increíble ponerle a esta canción algo que es tan nuestro y este es el primer tema de un universo que estamos mostrando con mucha alegría. Una canción que empieza muy romántica y luego te sorprende con un joropo, es la alegría que me gusta llevar a la fiesta”.

El disco de Llane tampoco será todo llanero

No todo el disco es llanero, pero sí la inspiración. En el restaurante, por ejemplo, se escuchaba llanera, pero también estaba Don Luis Penagos en el tango, había bolero, entonces es toda la música que tiene raíz, pero combinado con mi música, con lo que la gente conoce de mí, mi manera de hablar. Tiene elementos modernos en las producciones, lo orgánico de las guitarras, el cuatro, las maracas también”.

Tras varios años de movimientos, de migrar, de vivir momentos difíciles (como la pérdida de su madre), de buscar su norte en la música, Llane hoy se siente muy agradecido. “Siento que todo lo que ha pasado es algo que a mucha gente le puede pasar. Venimos a un proceso de crecimiento y mientras las cosas se ponen más duras, hay más oportunidades de que pasen otras increíbles. En el mismo dolor he podido encontrarme, crecere y fortalecerme. Estoy muy agradecido de tener a Dios, a mi familia, a mis amigos, a la gente que sigue creyendo en mi. Hoy valoro mucho más las cosas”.

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Hace dos años no se sentía tan conectado con la música y hoy puede decir que siente que el rumbo va claro, por eso, esta Arepa con queso tiene también video grabado en Casanare, en Yopal, “fue una experiencia de desconexión, de reconectar con la naturaleza, de –como dice la canción– desconectarse del celular, fue muy emocionante ver mis dos mundos, mi antioqueñidad y el llano”, concluyó.

Mientras Llane lanza el disco completo, irá a los Premios India Catalina en donde está nominado a Mejor video musical por la canción que hizo con El Cholo Valderrama para La vorágine, llamada Cómo este bolero. Y espera pronto entregar más noticias y mostrar todo el trabajo que viene haciendo, celebrando la tierra y las tradiciones.

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