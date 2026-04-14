“Estoy muy emocionado con esta nueva etapa de mi vida”: Llane

Llane es más paisa que la arepa, pero lo de llanero viene de crianza y por eso su nombre artístico. Desde niño, en el lugar que manejaba su familia, Alma Llanera en Sabaneta, él escuchaba el arpa, las maracas, se volvió un sonido muy familiar. Luego, también niño, empezó a cantar allí, embelesado con ese ritmo tan colombiano, tan venezolano, tan único de la geografía latinoamericana. Pero como él es llano, pero también montaña, acaba de lanzar –en su nueva etapa como solista, en Universal Music– la canción Arepa con queso. “Esta canción representa mi infancia. Mi papá, cuando estuvo en el ejército, tenía un mejor amigo que era llanero y por eso montó este restaurante en Sabaneta y yo desde pequeño empecé a cantar ahí, me dejé llevar por el cuatro, el arpa y las maracas, pistas de resonancia, ternera a la llanera. Toda esta cultura de raíz, inspirada en el llano y por eso quise hacer esta canción así”. Puede leer: Festival Altavoz 2026 elige 226 bandas que audicionarán en mayo: conozca el listado completo Esta canción fue producida por reconocidos nombres de la industria como Vibarco y Tezzel, y coescrita por Llane junto a Servando Primera y Yasmil Marrufo, “el tema fusiona tradición y modernidad para contar una historia de amor genuino, de esos que se sienten como un amanecer en la sabana, sencillo, honesto y lleno de calidez. La canción gira en torno a volver al origen, a los sabores, momentos y emociones que nos definen, convirtiendo un elemento cotidiano en un símbolo de identidad y conexión cultural”, cuenta la reseña de Universal Music.

Al escucharla hay un dejo romántico en la voz de Llane que gusta, y luego la sorpresa, a los 50 segundos, de la entrada del arpa, el cuatro y las maracas con toda su fuerza llanera. Pero, ¿por qué llamar la canción Arepa con queso? “¿Quien no come arepa con queso todos los días?”, devuelve la pregunta Llane. “Pues si no come arepa con queso al menos la extraña si no vive en Colombia y a mi me parecía increíble ponerle a esta canción algo que es tan nuestro y este es el primer tema de un universo que estamos mostrando con mucha alegría. Una canción que empieza muy romántica y luego te sorprende con un joropo, es la alegría que me gusta llevar a la fiesta”.

El disco de Llane tampoco será todo llanero