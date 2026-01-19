Expiloto de Yeison Jiménez habla sobre la aeronave del accidente y confirma que fue el primero en volarla

La Aeronáutica Civil adelanta la investigación por la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes viajaban en un avión ligero que se accidentó a una milla del Aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa (Boyacá), con destino al Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín (Antioquia).
Lo que se sabe hasta el momento es que pasados al menos cinco minutos del despegue, la aeronave perdió el control tras un viraje (giro) y se precipitó en un terreno aledaño, lo que ocasionó un incendio posterior y la calcinación de los cuerpos de los seis ocupantes.