Expiloto de Yeison Jiménez habla sobre la aeronave del accidente y confirma que fue el primero en volarla

La Aeronáutica Civil adelanta la investigación por la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes viajaban en un avión ligero que se accidentó a una milla del Aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa (Boyacá), con destino al Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín (Antioquia). Lo que se sabe hasta el momento es que pasados al menos cinco minutos del despegue, la aeronave perdió el control tras un viraje (giro) y se precipitó en un terreno aledaño, lo que ocasionó un incendio posterior y la calcinación de los cuerpos de los seis ocupantes.

Los cuerpos de Jiménez, del capitán Fernando Torres y de los jóvenes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora ya recibieron cristiana sepultura. Sin embargo, ahora se busca establecer las causas de este trágico accidente aéreo, que ha dejado un profundo dolor no solo en las familias de las víctimas, sino también entre los amantes de las canciones del “Aventurero”. El avión en el que se desplazaba el artista era un Piper Navajo PA-31, de matrícula N325FA, que ya había sido piloteado por el capitán César Augusto Puerto Narváez, de 38 años de experiencia, quien explicó que se enteró del accidente mientras realizaba un vuelo hacia Dubái.

El capitán contó a El Tiempo que “la primera vez que volé esa aeronave fue el 10 de septiembre de 2022 hasta el 24 de septiembre de 2023, cuando le entregué las llaves a Yeison en el hangar de Aeroenlace”. El avión ligero había llegado con un piloto procedente de Estados Unidos, por lo que Puerto Narváez debía recibirlo en Cali para trasladarlo a Medellín. El capitán prefirió no ahondar en el tema del accidente de Jiménez, pues manifestó que prefiere suministrar la información requerida únicamente a las autoridades, en caso de que se la soliciten, aunque ya fue contactado por la Aerocivil en el marco de la investigación. “Si me requieren las autoridades, entregaré los datos de cuando el avión estuvo en mis manos, que fue por cerca de un año”, dijo. César Augusto Puerto Narváez también tuvo conocimiento de un avión similar al de Jiménez que fue incautado con cocaína en Campeche, México. “Yo solo vi por redes sociales la foto del avión, pero sin duda se trata de una Piper Navajo Chieftain, que es más larga. No sé nada de ese caso ni qué contenía la aeronave; solo presumo que, por el parecido, la delincuencia pudo haber usado la misma matrícula”, señaló al medio citado.

La relación laboral entre Yeison Jiménez y el capitán César Augusto Puerto Narváez

Respecto a la relación laboral entre Yeison Jiménez y el capitán César Augusto Puerto Narváez, este último explicó que renunció debido a diferencias en los términos del contrato con el artista y no a fallas en la aeronave Piper Navajo. “Es solo por temas netamente contractuales. Yo volaba para él y, únicamente por cuestiones laborales, presenté mi renuncia porque no estaba de acuerdo con algunos puntos del contrato”, afirmó el capitán.