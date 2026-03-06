Deportistas, pilas: el domingo no habrá ciclovía en Medellín por las elecciones

Medellín es una ciudad deportiva. Todos los días se ven, por las calles de la urbe, personas corriendo, montando bicicleta, patinando. Si bien lo hacen sin distinción del día de la semana, los martes, jueves y domingo, cuando se habilitan las ciclovías, se ve la dimensión de la gente que hace ejercicio en la capital de Antioquia.
Por lo general, esos días son aprovechados por los deportistas aficionados que se toman en serio su práctica —los corredores de zapatillas caras y geles; los ciclistas de bicis ultracostosas—, como también por aquellos que realizan ejercicio para distraerse, distensionarse después del trabajo: aprovechar su tiempo de descanso en algo que les dé vida.