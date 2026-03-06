¿Momento incómodo? Petro asistió en Chicago al funeral del activista Jesse Jackson, pero su discurso duró más de lo esperado

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se desplazó hasta Chicago, Estados Unidos, para participar en las honras fúnebres del reverendo y activista Jesse Jackson, luego de fallecer el pasado 17 de febrero a los 84 años.
Le puede interesar: Tribunal cita a Petro a audiencia pública por señalamientos contra la organización electoral
El mandatario arribó a la ciudad con el propósito de despedir a quien fuera uno de los colaboradores más estrechos de Martin Luther King Jr., cumpliendo así con el anuncio que él mismo realizó el pasado 27 de febrero a través de su cuenta en la red social X.
En dicho mensaje, el presidente Petro destacó la trayectoria de Jackson como excandidato presidencial y “gran luchador por los derechos civiles de los afroamericanos”. Jackson murió tras padecer una enfermedad neurodegenerativa denominada parálisis supranuclear progresiva (PSP).