¿Momento incómodo? Petro asistió en Chicago al funeral del activista Jesse Jackson, pero su discurso duró más de lo esperado

El mandatario colombiano viajó a Estados Unidos para estar en el último adiós al activista Jesse Jackson, en donde coincidió con los expresidentes Clinton, Biden y Obama, y expresó un mensaje sobre la diversidad.

  • Además de su asistencia al funeral, la agenda del presidente en territorio estadounidense incluye compromisos de carácter político y regional. FOTO: Presidencia de la República
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se desplazó hasta Chicago, Estados Unidos, para participar en las honras fúnebres del reverendo y activista Jesse Jackson, luego de fallecer el pasado 17 de febrero a los 84 años.

Le puede interesar: Tribunal cita a Petro a audiencia pública por señalamientos contra la organización electoral

El mandatario arribó a la ciudad con el propósito de despedir a quien fuera uno de los colaboradores más estrechos de Martin Luther King Jr., cumpliendo así con el anuncio que él mismo realizó el pasado 27 de febrero a través de su cuenta en la red social X.

En dicho mensaje, el presidente Petro destacó la trayectoria de Jackson como excandidato presidencial y “gran luchador por los derechos civiles de los afroamericanos”. Jackson murió tras padecer una enfermedad neurodegenerativa denominada parálisis supranuclear progresiva (PSP).

La intervención de Petro: diversidad y advertencias humanitarias internacionales

Durante las exequias, el presidente Gustavo Petro tomó la palabra en el atril para rendir tributo al legado internacional de Jackson, vinculando su pensamiento con la crisis política actual.

El jefe de Estado colombiano afirmó que “eliminar la diversidad es eliminar la humanidad, creyéndose raza superior, y las razas no existen”. En su discurso, Petro también reflexionó sobre la trascendencia del activista.

“Sí vengo a este momento contemporáneo de la humanidad en donde Jesse no nos ha dejado, simplemente ha transformado su energía. Él está en un lugar desde el que quizá nos observa y nos ayuda, porque en este momento estamos ante un desafío”, detalló.

Sin embargo, su participación estuvo marcada por momentos incómodos durante su intervención. El mandatario colombiano tomó la palabra en una ceremonia dominada por figuras políticas y sociales de Estados Unidos, pero su discurso terminó extendiéndose más allá de lo previsto en el protocolo del evento.

Según asistentes y registros del acto, Petro habló durante más de 17 minutos en español, con traducción simultánea al inglés. Durante ese tiempo, dos de los organizadores se acercaron al atril e incluso le tocaron el hombro y la mano para indicarle que debía concluir su intervención. Aun así, el presidente continuó con su alocución, en la que llegó a mencionar temas personales y referencias que iban desde la política latinoamericana hasta anécdotas relacionadas con el jardín de la Casa Blanca.

El mandatario aprovechó el escenario para expresar su preocupación por el panorama global, comparando la situación actual con periodos oscuros del siglo XX. “A veces me siento, cuando amanezco en algún día, pensando en que estamos viviendo lo que se vivía en Europa en el año 1933”, señaló el presidente.

El episodio generó cierta incomodidad entre algunos asistentes. En un momento del discurso, parte del público comenzó a ponerse de pie y a aplaudir, un gesto interpretado como una señal para cerrar la intervención, incluso cadenas de televisión estadounidense cortaron la transmisión en cierto punto. “Yo soy como Jackson en esto de la palabra”, afirmó Petro en medio de su discurso, aludiendo al estilo oratorio del líder afroestadounidense.

La duración de la intervención contrastó con la de otros participantes en la ceremonia. La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien habló antes que Petro, mantuvo un discurso cercano a los diez minutos, dentro del tiempo habitual para este tipo de homenajes solemnes.

También le puede interesar: Petro dice que película sobre el almirante Padilla no es un “capricho” suyo sino una “solicitud” de la Armada Nacional, ¿es así?

