Un hombre murió tras ser impactado por un rayo en Antioquia; otro resultó herido

Entre 2008 y 2023 en zonas rurales de Antioquia, fallecieron 121 personas tras ser impactadas por rayos.

    Imagen de referencia de un rayo en Antioquia. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO.
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

En las últimas horas, en la vereda El Caunzal del municipio de Montebello, Suroeste antioqueño, se reportó la muerte de un campesino tras ser impactado por un rayo.

De acuerdo con las autoridades, la víctima identificada como Luis Emilio Palacio Guisao, de 55 años, estaba con otro hombre llevando a cabo labores de aserrío, y una vez se aproximó una tormenta eléctrica, ambos optaron por resguardarse en la sombra de un árbol. Fue ahí cuando ocurrió el fatal hecho.

Producto del impacto del rayo, quien estaba con Palacio Guisao resultó herido y tuvo que ser trasladado al hospital municipal; horas después fue dado de alta. Entre tanto, el hombre fallecido fue llevado a la morgue del municipio de Santa Bárbara, también en esa subregión del departamento, para ser entregado a sus familiares.

Antioquia, un imán de rayos

Y es que este solo es uno de los tantos casos similares ocurridos en Antioquia, pues en 15 años, entre 2008 y 2023 para ser exactos y de acuerdo con cifras del Informe de Defunciones no Fatales del DANE, los rayos produjeron la muerte de 121 personas en zonas rurales del departamento, lo que se traduce en un promedio de 8 muertes cada año.

Por otro lado, hasta 2025, con 172 rayos, Cáceres aparecía en los ránquines especializados como el cuarto lugar del mundo donde más rayos caen a la tierra cada año dentro de un kilómetro cuadrado. Mención especial merece Turbo, en el puesto 25, con 105 rayos por kilómetro cuadrado al año.

La “tronadera” –que a veces parece más una andanada de artillería– también debería ser motivo de alerta en el área metropolitana. Según el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), entre 2018 y 2024, cayeron en los 10 municipios 22.573 rayos, es decir, 3.700 por año en promedio.

¿Qué hacer cuando hay tormentas?

Ante los rayos en zonas rurales o abiertas, los expertos recomiendan primero evitar que las tormentas lo cojan a uno sin resguardo. Si ya el aguacero se le vino encima, lo mejor –de ser posible– es refugiarse en una casa o estructura ojalá de ladrillo, ya que las cabañas o refugios improvisados como cambuches no protegen. Resguardarse dentro de un vehículo cerrado también es una buena opción.

