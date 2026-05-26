Nicolás Nohra hará historia como el primer colombiano en tocar en A Summer Story de España

El nombre de Nicolás Nohra comenzará a sonar este verano entre los gigantes de la música electrónica mundial. El DJ bogotano de 34 años se convertirá en el primer colombiano en la historia en presentarse en el festival A Summer Story, uno de los eventos más importantes del género en Europa y que este año reunirá a artistas de talla mundial como David Guetta, Armin van Buuren y Nicky Romero. La participación del colombiano en el festival, que se realizará el 19 y 20 de junio en Madrid, marca un hito para la escena electrónica nacional. No solo por tratarse de una de las vitrinas más importantes del verano europeo, sino porque es la primera vez que un artista colombiano logra ingresar al cartel oficial del evento en sus diez años de historia. Detrás de ese logro hay una historia construida entre viajes, escenarios internacionales y una propuesta musical que mezcla sonidos melódicos, afro house e influencias árabes, herencia de sus raíces libanesas.

El festival español reunirá a más de 60.000 asistentes y a varios de los DJs más reconocidos del mundo. FOTO: Cortesía.

La carrera internacional de Nicolás Nohra antes de llegar a Madrid

Nicolás Nohra comenzó a abrirse espacio en la industria electrónica llevando su música a distintos países y escenarios de alto perfil. Su recorrido incluye presentaciones en China, India, Francia, Estados Unidos, Brasil y México, además de haber participado en eventos de gran exposición como la Fórmula 1 de Shanghái. Poco a poco, su sonido comenzó a llamar la atención fuera de Colombia. Incluso referentes internacionales de la música electrónica como Black Coffee y RÜFÜS DU SOL han interpretado algunas de sus canciones. Conozca: Un encuentro para transformar al país a punta de Hip Hop La oportunidad de llegar a ‘A Summer Story’ nació precisamente después de una presentación que el artista realizó en España el año pasado. Según el comunicado oficial, los organizadores del festival conocieron allí su propuesta musical y comenzaron contactos que finalmente se concretaron con su inclusión en el cartel de 2026. El festival español es considerado uno de los encuentros más importantes de música electrónica en Europa, junto a eventos como Tomorrowland, Awakenings Festival y Creamfields. Para esta edición se espera la asistencia de más de 60.000 personas.