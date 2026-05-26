“Nos prometieron un carro y no cumplieron”: Gildardo Gómez destapó historias de Italia 90 y analizó el presente de Colombia

El exlateral de Atlético Nacional y mundialista con Colombia en Italia 90 habló con Línea de Gol sobre la Selección Colombia, las diferencias entre generaciones, la presión de los mundiales, la convivencia en los camerinos y reveló detalles inéditos de aquella histórica participación en Italia.

¿Cómo está viendo a la Selección Colombia a puertas del Mundial?

“Yo no me estoy poniendo a pensar cómo nos va a ir. Yo voy a disfrutar. Yo creo que primero que todo tenemos que disfrutar lo que se consiguió, porque llegar a un Mundial nunca es fácil. Se logró con mucho sacrificio, con mucha entrega y también gracias a que hoy existen más cupos. Eso nos permitió clasificar con más tranquilidad. Yo considero que Colombia puede hacer una buena presentación, pero me gusta más este ambiente tranquilo que el exceso de expectativa que vivimos en otras épocas. A veces es mejor que no nos den como favoritos”.

¿Por qué cree que es mejor llegar sin tanta presión?

“Porque ya nos pasó. En el 94 nos llenaron de expectativas. Pelé dijo que Colombia iba a ser campeón del mundo y terminamos eliminados en primera ronda. También pasó en Francia 98. Entonces yo creo que ahora hay que ir más calmados. La gente en este momento está tranquila. Yo vengo de Estados Unidos y allá veía más euforia de los colombianos que acá. Aquí la gente está ilusionada, pero sin esa presión exagerada y eso puede ayudar”.

Muchos creen que Colombia tiene un grupo accesible. ¿Usted lo ve así?

“No. En un Mundial no hay rivales fáciles. A nosotros nos tocó enfrentar selecciones muy fuertes y aprendimos que cualquier detalle define todo. Dicen: Congo, Uzbekistán, Portugal... pero ¿quién conoce realmente a Uzbekistán? ¿Quién conoce a Congo? Nadie. Y eso puede ser peligroso. Nosotros sí conocemos más a Portugal porque tiene figuras y jugadores importantes, pero los otros equipos también tienen procesos”.

¿Qué tanto influye el primer partido?

“Muchísimo. El primer partido es clave, pero también el segundo y el tercero. La gente dice: ‘si ganamos el primero ya clasificamos’, pero no es así. En un Mundial hay que jugar todos los partidos con inteligencia, incluso pensando en los goles y en la diferencia. Ahora clasifican los dos primeros y también varios terceros, entonces hay más posibilidades, pero igual hay que competir muy bien”.

¿Cree que Lorenzo va a cambiar mucho la titular para el Mundial?

“No. Creo que Lorenzo no va a cambiar mucho. Esa base ya está definida desde hace rato. Si ustedes hacen hoy el ejercicio y escriben la nómina en un papel, seguramente no se equivocan sino en uno o dos jugadores. Esa prelista que hubo de 55 nombres fue más un saludo a la bandera”.

¿Quiénes considera inamovibles?

“James, Luis Díaz, Lerma, Richard Ríos, John Arias, Daniel Muñoz... la columna del equipo ya está clara. También veo fijos a los centrales y a los delanteros que ha utilizado normalmente”.

¿Quién cree que será el delantero titular?

“Yo creo que Luis Suárez tiene ventaja porque viene haciendo las cosas bien y es un jugador con gol. Pero también depende del rival. Contra una selección fuerte físicamente, como Congo, uno podría pensar en Jhon Córdoba”.

¿Está de acuerdo con que James Rodríguez siga siendo referente de la Selección?

“Sí. Porque hay jugadores que se ganan ese derecho. A James se le ve motivado. Yo veo que es el primero que llega a las concentraciones, el primero que quiere entrenar y trabajar. Desafortunadamente en los clubes no ha tenido continuidad, pero en Selección siempre muestra otra cosa”.

¿La motivación puede ser más importante que el estado físico?

“Claro. Llegar bien preparado físicamente es importante, pero en un Mundial pesa muchísimo lo mental. Los jugadores llegan después de competir todo el año. Lo que realmente marca diferencia es la motivación, las ganas y la fortaleza mental”.