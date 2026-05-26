“Encontramos cosas inquietantes”: el hombre que construyó la IA más poderosa del mundo le pidió a la Iglesia que la vigile

El hombre detrás de Claude, la inteligencia artificial generativa más potente del momento, fue al Vaticano a confesar lo que no puede ver desde adentro. Así lo mostraron medios internacionales esta semana, luego de que en la Ciudad del Vaticano el papa León XIV presentara su primera encíclica Magnifica Humanitas.
Este empresario es Chris Olah, cofundador de Anthropic, la empresa estadounidense creadora de la IA Claude, quien tomó la palabra y reconoció que su propio sistema tiene hallazgos que no sabe cómo interpretar, que los laboratorios operan bajo presiones que pueden “entrar en conflicto con hacer lo correcto” y que necesita, urgentemente, que alguien desde afuera los observe y los critique.
“Por más sincera que sea la intención de cualquiera de nosotros de hacer lo correcto, y creo que muchos la tenemos, siempre estaremos influidos por esos incentivos”, admitió Olah ante cardenales, académicos y expertos tecnológicos reunidos en el Aula del Sínodo del Vaticano.