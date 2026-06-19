Niños y adolescentes podrán participar en convocatoria nacional para contar el país que imaginan con “Cronicando: mi voz, mi derecho”

Desde este año y durante los meses de junio, julio y agosto de 2026, las altas cortes, entidades del sector justicia de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fundación Gabo y la Fundación Sura pondrán en marcha en distintas regiones del país “Cronicando: mi voz, mi derecho”, una iniciativa cultural, educativa y comunicacional que busca escuchar a niños, niñas y adolescentes, promover su participación y recoger sus relatos sobre el país que imaginan y desean construir a través de procesos de narrativa, investigación y expresión.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8