“La familia es el primer escenario de la corrupción”: Manuel Orjuela, director de la adaptación de Todos eran mis hijos

El viernes 30 y el sábado 31 de enero, a las 7:30 p. m., el Teatro Comfama Alfonso Restrepo Moreno, se estrenará en Medellín la relectura que el director Manuel Orjuela ha hecho de Todos eran mis hijos, una de las piezas más conocidas del dramaturgo estadounidense Arthur Miller.

Siga leyendo: “No existe nada semejante a la Iglesia Católica. Es una cosa rarísima”: Javier Cercas

La obra sitúa al espectador en un reencuentro de la familia Keller, en el que la fuerza del pasado destroza la calma. Para Manuel Orjuela, fundador de la Compañía del Señor M, el interés por Todos eran mis hijos nace de su potencia para hablar de una familia enfrentada a dilemas morales que siguen siendo actuales. Aunque el texto original de Miller fue escrito hace varias décadas, la versión que llega a Medellín propone un acercamiento que dialoga con la realidad colombiana, sin caer en aquello que Manuel califica de “costumbrismo”.

La trayectoria de Orjuela, que comenzó en 2003, cuenta con más de medio centenar de montajes escénicos. El director ha encontrado en la relectura contemporánea de textos clásicos una vía para interpelar al público actual. En este caso, la obra de Miller se convierte en un espejo donde resuenan problemáticas locales, entre ellas la corrupción y las decisiones éticas tomadas al interior del núcleo familiar.

Lea aquí: Santiago Posteguillo visita a Medellín para hablar de Julio César