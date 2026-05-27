Tío Ali, el poeta rítmico que trajo a Medellín los secretos del tambor

Sentado en una silla del Parque de Laureles, el artista de Curazao Tío Ali –de nombre civil Alvin E. Inecia– contó que los niños que asisten a sus espectáculos lo consideran a él, que tiene 66 años de vida, un niño más. Dice que le hablan de la forma que se hablan entre ellos, al punto en que algunos adultos les recuerdan el protocolo que en su país natal se tiene con las personas mayores. “Yo no corrijo ni a los adultos ni a los niños”, dije Tío Ali, mientras sostenía un tambor.

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Con una trayectoria de varias décadas, Tío Ali tiene una propuesta artística dirigida a los niños, que se nutre de la poesía rítmica, la música tradicional, el baile y la interacción con el público. Su trabajo, llevado a cabo principalmente en Curazao, combina elementos culturales del Caribe con mensajes enfocados en la niñez y el aprendizaje.

Tío Ali le contó a EL COLOMBIANO que el nombre artístico surgió por la relación de cercanía que quería establecer con los niños. Para él, la figura del “tío” representa cuidado y acompañamiento. Con esta idea en mente, ha recordado la necesidad de que los niños vivan y actúen como tales, en lugar de disfrazarse de adultos en miniatura. Señaló que muchas veces los adultos trasladan comportamientos o estéticas ajenas a la infancia y que algunas canciones populares contienen mensajes que considera inadecuados para ellos.

Antes de dedicarse al público infantil, Tío Ali participó en agrupaciones de música y danza folclórica de Curazao. Empezó a bailar a los 14 años, en 1974, interpretando valses, mazurcas, seú y tambú. Explicó que con el paso del tiempo decidió crear una propuesta artística individual para depender únicamente de su propio trabajo. “Quise hacer algo cuyo éxito o fracaso dependiera de mi trabajo”, dije.