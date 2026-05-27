Cámaras permitieron capturar a dos ladrones que le robaron a un extranjero en Medellín

Una vez más, las cámaras del circuito de vigilancia de Medellín demostraron su efectividad, permitiendo la captura de dos presuntos delincuentes que le habrían robado a un extranjero.

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Las autoridades no especificaron la fecha ni la hora en que ocurrieron los hechos, pero habría sido en los últimos días.

No obstante, en las imágenes sí hacen evidente que esto sucedió en el paso peatonal del puente de Colombia que une la urbanización Carlos E. Restrepo con el centro de la ciudad.

Ahí se aprecia a varias personas transitando por allí y dos hombres son interceptados por dos sujetos. En el forcejeo, una de las víctimas lucha contra uno de los presuntos ladrones, mientras que otros dos (aparentemente víctima y victimario) caen al carril vehicular hasta que uno le quita algo al otro. De inmediato, los presuntos ladrones salen huyendo hacia el oriente, o sea, al lado del puente que da hacia el Centro.

El informe policial indica que el elemento despojado fue un teléfono móvil de alta gama avaluado en aproximadamente seis millones de pesos.

También, según la versión oficial, el instrumento de intimidación habría sido un arma cortopunzante y extraoficialmente se supo que fue específicamente un machete.

Sin embargo, los rateros no se salieron con la suya debido a la oportuna articulación entre el sistema de cámaras de seguridad y las patrullas de vigilancia.

El comandante Operativo de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, teniente coronel Julián Gil, explicó que la escena fue apreciada desde la Sala Situacional y se planeó el seguimiento a través de los medios audiovisuales.

A la vez, según indicó, activaron un plan candado que permitió orientar a las patrullas de vigilancia por diferentes vías del occidente de la capital antioqueña, logrando la captura de los dos presuntos implicados cerca del lugar donde habían ocurrido los hechos momentos antes.

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“El seguimiento realizado en tiempo real y la rápida reacción de las patrullas lograron interceptar a los victimarios”, apuntó.

La víctima, que se llevó un gran susto y tal vez algunos raspones producto del forcejeo, pero que no perdió su teléfono, fue un ciudadano estadounidense, de acuerdo con el coronel Gil.

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Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, mientras continúan las investigaciones para establecer si estarían relacionados con otros casos similares ocurridos recientemente en la ciudad.