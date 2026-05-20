Un clima perfecto, algunos rituales y la llegada de un “hijo a casa”: así va la reunión de la Selección Colombia en Guarne

El mediocampista nacido en Nechí hace 25 años –cumplirá 26 el próximo 2 de junio, cuando ya sabrá si irá o no al Mundial–, fue el último en unirse a las prácticas que el miércoles se hicieron en la mañana, bajo el sol un poco picante que se siente en los lugares de clima frío.

¿En Madrid preguntan por Richard Ríos?

Ríos, quien viene de jugar su primera temporada en el fútbol europeo –jugó 45 partidos con el Benfica portugués–, ha sido noticia en las últimas horas. A más de 8.000 kilómetros de distancia, en España, se dice que José Mourinho, quien entrenó al colombiano la campaña que termina, llegó a un acuerdo con el Real Madrid para ser su técnico hasta 2029. Eso, dicen algunos, podría abrirle la puerta del club merengue a Ríos, quien en su visita al Bernabéu por los playoffs a los octavos de final de la Champions, tuvo una presentación destacada. Los 8 goles, las 6 asistencias, así como el oficio que mostró en sus encuentros con Benfica pueden ser los pergaminos que le abran la puerta de uno de los clubes más importantes del mundo.

No obstante, eso no se sabrá sino hasta después del Mundial, que puede ser el trampolín que lo termine de “catapultar” a la élite del balompié mundial. Mientras eso pasa, Ríos, al igual que James Rodríguez –los jugadores que ya se presentaron a la convocatoria de Lorenzo que tienen casa en Antioquia–, aprovechan para disfrutar de la compañía de su familia antes de viajar a Bogotá para el inicio formal de la convocatoria, pactado para el lunes 25 de mayo.

¿Por qué Néstor Lorenzo se demoró en llegar y qué futbolistas faltan por l

Aunque varios futbolistas llegaron a Medellín desde el lunes –Vargas, Montero y Machado se están quedando en el Intercontinental de Palmas–, Lorenzo no estuvo en la capital de Antioquia desde el inicio de la semana. Según contaron en Blu Radio, el entrenador nacional –hombre cabalero y de espiritualidad marcada–, estaba en la Sierra Nevada de Santa Marta recibiendo unos “baños” con los Mamos, líderes del pueblo Arhuaco que habita esa zona del país. Además, Dávinson Sánchez pasó unos días en Cali –festejó el cumpleaños de su abuela el martes–, mientras que Santiago Arias compartió una foto en la que parece que aún está en Argentina. El domingo, Independiente enfrenta a Unión por la Copa de ese país.