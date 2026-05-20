Un clima perfecto, algunos rituales y la llegada de un “hijo a casa”: así va la reunión de la Selección Colombia en Guarne

Guarne tiene las condiciones perfectas para que los futbolistas de la Selección Colombia que buscan cupo al Mundial, adapten sus cuerpos para lo que encontrarán en los primeros partidos de la fase de grupos. No solo las canchas de la sede de Nacional, con su césped bien cortado, pulido; sino la altitud: el municipio está a 2.149 metros sobre el nivel del mar.
Ciudad de México, donde debutará Colombia en Norteamérica 2026 el 17 de junio, queda a 2.240 metros sobre el nivel del mar; mientras que Guadalajara, urbe en la que se concentrará el equipo nacional una vez viaje a territorio mexicano y donde se medirá contra República Democrática del Congo el 23 de junio, está a 1.566 metros de altitud.