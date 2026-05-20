Suspensión contra Atlas Intel ya “no está en firme” por recurso ante el CNE, ¿pueden hacer encuestas?

La encuestadora Atlas Intel tendría vía libre para publicar sus encuestas. Había sido objeto de una medida cautelar por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero la medida ya no está en firme, según confirmó EL COLOMBIANO con magistrados del CNE este 20 de mayo.

En otras palabras, por ahora no hay suspensión, como lo había ordenado la magistrada Fabiola Márquez, designada por el Pacto Histórico: Atlas Intel podrá realizar encuestas de cara a la primera vuelta presidencial por un recurso que interpuso la revista Semana, quien publica las encuestas.

Ahora, no quiere decir que la medida se haya caído, sino que debe pasar por trámites burocráticos. Estos son los que impiden que haya una decisión antes de la “veda” o prohibición para publicar encuestas, que rige a partir de este domingo 24 de mayo.

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A partir de ahora, cuatro magistrados del CNE tienen que ponerse de acuerdo en una comisión designada para estudiar la decisión: Altus Baquero, Álvaro Hernán Prada, Maritza Martínez y Fabiola Márquez.

Según las fuentes consultadas, esta decisión puede tomar semanas o meses, por lo que existe la posibilidad de que no vuelva a regir prohibición alguna para Atlas Intel en primera o segunda vuelta.

Cabe aclarar, además, que cualquier decisión que tome el CNE en este momento podría ser vista como una jugada política en uno de los momentos políticos más determinantes para el país en varios años.