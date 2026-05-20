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Suspensión contra Atlas Intel ya “no está en firme” por recurso ante el CNE, ¿pueden hacer encuestas?

Tras un recurso de reposición que puso la firma, las medidas de suspensión no rigen, ¿qué implica?

  • Atlas Intel es una firma brasilera. Foto: Colprensa.
    Atlas Intel es una firma brasilera. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La encuestadora Atlas Intel tendría vía libre para publicar sus encuestas. Había sido objeto de una medida cautelar por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero la medida ya no está en firme, según confirmó EL COLOMBIANO con magistrados del CNE este 20 de mayo.

En otras palabras, por ahora no hay suspensión, como lo había ordenado la magistrada Fabiola Márquez, designada por el Pacto Histórico: Atlas Intel podrá realizar encuestas de cara a la primera vuelta presidencial por un recurso que interpuso la revista Semana, quien publica las encuestas.

Ahora, no quiere decir que la medida se haya caído, sino que debe pasar por trámites burocráticos. Estos son los que impiden que haya una decisión antes de la “veda” o prohibición para publicar encuestas, que rige a partir de este domingo 24 de mayo.

Lea también: CNE abrió investigación preliminar a AtlasIntel y ordena suspender sus encuestas

A partir de ahora, cuatro magistrados del CNE tienen que ponerse de acuerdo en una comisión designada para estudiar la decisión: Altus Baquero, Álvaro Hernán Prada, Maritza Martínez y Fabiola Márquez.

Según las fuentes consultadas, esta decisión puede tomar semanas o meses, por lo que existe la posibilidad de que no vuelva a regir prohibición alguna para Atlas Intel en primera o segunda vuelta.

Cabe aclarar, además, que cualquier decisión que tome el CNE en este momento podría ser vista como una jugada política en uno de los momentos políticos más determinantes para el país en varios años.

¿Por qué habían suspendido a Atlas Intel?

Este 19 de mayo, el CNE abrió una indagación preliminar contra AtlasIntel por presuntas irregularidades en la elaboración y divulgación de estudios de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales.

Como medida cautelar, el tribunal había ordenado suspender temporalmente la publicación, difusión y divulgación de nuevas encuestas mientras avanzaba la revisión del caso.

La decisión había quedado formalizada en una resolución firmada por la magistrada Fabiola Márquez, quien acogió parte de las conclusiones de un informe técnico elaborado por la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas sobre Opinión Pública y Electorado.

Según el informe técnico revisado por el CNE, uno de los puntos más delicados tenía relación con la naturaleza metodológica del estudio realizado por Atlas Intel. La Comisión había concluido que la medición auditada correspondería realmente a un sondeo y no a una encuesta electoral bajo las condiciones exigidas por la ley colombiana.

Sin embargo, ahora el caso tiende a ponerse más complejo y tanto la discusión técnica como la jurídica, como se afirmó, pueden durar semanas o meses.

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