UNO, entre el oro y la muerte, la película que quiere ser protagonista de los Premios Macondo en Medellín

UNO, entre el oro y la muerte, la ópera prima del director Julio César Gaviria protagonizada por Marcela Mar y Juan Pablo Urrego es una historia típica colombiana pocas veces vista en salas de cine.
Es el calco del círculo vicioso de violencia, ambición e injusticia de cada día, visto a través de la problemática minera y todas las consecuencias sociales y medio ambientales que conlleva. Es una historia que reconocemos, aunque los paisajes que nos muestra a veces sean confusos. Una historia llena de tensión que plantea preguntas urgentes sobre el uso y la propiedad de la tierra, sobre el medio ambiente, pero también sobre el amor, la confianza y la maldad.
La película, que se estrenó en las salas del país en noviembre del año pasado y está próxima a llegar a plataformas, está nominada a 5 Premios Macondo: Mejor Largomatraje de Ficción, Mejor Actriz Principal, Mejor Actor Principal, Mejor Sonido y Mejor Maquillaje. A propósito de los premios, que se entregan este domingo 2 de noviembre en Medellín, EL COLOMBIANO habló con su director.