Directo y sin titubear: Lionel Messi puso en duda su participación en el Mundial de 2026

A pesar de tener “todas las ganas” de liderar a Argentina en la defensa del título, Lionel Messi mantiene la incógnita sobre su participación en el Mundial de Norteamérica 2026. La estrella albiceleste, de 38 años, fijó una fecha clave para despejar las dudas: principios del próximo año.
La confirmación de su deseo de jugar, pero sin tomar una decisión definitiva, se dio en una de las pocas entrevistas que ha concedido desde su llegada a la liga norteamericana (MLS) en 2023, en esta ocasión a la cadena NBC, con motivo de su reciente renovación con el Inter de Miami.