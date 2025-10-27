Este es Berghain, el legendario club techno de Berlín que inspiró la nueva canción de Rosalía

Rosalía volvió a sorprender con el estreno de “Berghain”, el primer sencillo de su próximo disco Lux, que verá la luz el 7 de noviembre. El título rinde tributo al legendario club techno de Berlín, un espacio que desde hace dos décadas encarna la cultura nocturna, la transgresión y la creatividad de la ciudad. El tema, en colaboración con Björk y Yves Tumor, llegó acompañado de un videoclip dirigido por Nicolás Méndez, del colectivo CANADA. Lejos de la electrónica pura que podría esperarse, la cantante apuesta por una atmósfera íntima, guiada por violines, orquestas, coros e imágenes que oscilan entre lo cotidiano y lo onírico. Planchas, consultas médicas y escenas domésticas se transforman en símbolos de deseo, vulnerabilidad, orden en medio del caos y rapidez que trasmite la pieza musical como abrebocas de su nuevo trabajo.

Pero, ¿qué es Berghain?

El club Berghain, situado entre los barrios de Friedrichshain y Kreuzberg, abrió sus puertas en 2004 en una antigua central eléctrica. Su reputación creció hasta convertirse en institución cultural: en 2016, un tribunal alemán lo clasificó dentro del mismo rango fiscal que los teatros y museos, reconociendo su valor artístico y su impacto en la vida cultural de Berlín. Conozca: Eafit celebra su cumpleaños 65 con un concierto que le pone banda sonora a su historial Entrar a Berghain es casi un ritual. Las filas eternas, el estricto filtro de ingreso y el código de vestimenta —negro absoluto y actitud discreta— son parte de su mística. Adentro, los celulares quedan sellados: no se permiten fotos ni videos, una medida que refuerza su espíritu de libertad y anonimato. En la planta baja domina el techno más puro, mientras que en el nivel superior, el Panorama Bar, se abre espacio al house.

El icónico club Berghain, en Berlín, funciona en una antigua central eléctrica y es reconocido como institución cultural por su aporte artístico. FOTO: JENS KALAENE / dpa Picture-Alliance via AFP)

El club ha trascendido las pistas de baile para convertirse en referente de arte contemporáneo y moda. Sus muros han albergado exposiciones, presentaciones y eventos exclusivos de grandes firmas, consolidando su lugar como símbolo de la cultura underground europea.

El acceso a este lugar es exclusivo. FOTO: Fabian Sommer / dpa Picture-Alliance via AFP.