x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Este es Berghain, el legendario club techno de Berlín que inspiró la nueva canción de Rosalía

La artista española lanzó el primer adelanto de su nuevo álbum Lux, una canción inspirada en el icónico templo techno de la capital alemana, símbolo de libertad, arte y vanguardia.

  • Rosalía presentó Berghain, primer adelanto de su álbum Lux, inspirado en el emblemático club techno de Berlín. FOTO: @rosalia.vt vía Instagram.
    Rosalía presentó Berghain, primer adelanto de su álbum Lux, inspirado en el emblemático club techno de Berlín. FOTO: @rosalia.vt vía Instagram.
Andrea Lara
Andrea Lara
27 de octubre de 2025
bookmark

Rosalía volvió a sorprender con el estreno de “Berghain”, el primer sencillo de su próximo disco Lux, que verá la luz el 7 de noviembre. El título rinde tributo al legendario club techno de Berlín, un espacio que desde hace dos décadas encarna la cultura nocturna, la transgresión y la creatividad de la ciudad.

El tema, en colaboración con Björk y Yves Tumor, llegó acompañado de un videoclip dirigido por Nicolás Méndez, del colectivo CANADA. Lejos de la electrónica pura que podría esperarse, la cantante apuesta por una atmósfera íntima, guiada por violines, orquestas, coros e imágenes que oscilan entre lo cotidiano y lo onírico. Planchas, consultas médicas y escenas domésticas se transforman en símbolos de deseo, vulnerabilidad, orden en medio del caos y rapidez que trasmite la pieza musical como abrebocas de su nuevo trabajo.

Pero, ¿qué es Berghain?

El club Berghain, situado entre los barrios de Friedrichshain y Kreuzberg, abrió sus puertas en 2004 en una antigua central eléctrica. Su reputación creció hasta convertirse en institución cultural: en 2016, un tribunal alemán lo clasificó dentro del mismo rango fiscal que los teatros y museos, reconociendo su valor artístico y su impacto en la vida cultural de Berlín.

Conozca: Eafit celebra su cumpleaños 65 con un concierto que le pone banda sonora a su historial

Entrar a Berghain es casi un ritual. Las filas eternas, el estricto filtro de ingreso y el código de vestimenta —negro absoluto y actitud discreta— son parte de su mística. Adentro, los celulares quedan sellados: no se permiten fotos ni videos, una medida que refuerza su espíritu de libertad y anonimato. En la planta baja domina el techno más puro, mientras que en el nivel superior, el Panorama Bar, se abre espacio al house.

El icónico club Berghain, en Berlín, funciona en una antigua central eléctrica y es reconocido como institución cultural por su aporte artístico. FOTO: JENS KALAENE / dpa Picture-Alliance via AFP)
El icónico club Berghain, en Berlín, funciona en una antigua central eléctrica y es reconocido como institución cultural por su aporte artístico. FOTO: JENS KALAENE / dpa Picture-Alliance via AFP)

JENS KALAENE / dpa Picture-Alliance via AFP

El club ha trascendido las pistas de baile para convertirse en referente de arte contemporáneo y moda. Sus muros han albergado exposiciones, presentaciones y eventos exclusivos de grandes firmas, consolidando su lugar como símbolo de la cultura underground europea.

El acceso a este lugar es exclusivo. FOTO: Fabian Sommer / dpa Picture-Alliance via AFP.
El acceso a este lugar es exclusivo. FOTO: Fabian Sommer / dpa Picture-Alliance via AFP.

FABIAN SOMMER / dpa Picture-Alliance via AFP

En ese contexto, Rosalía convierte el nombre Berghain en algo más que una referencia geográfica: lo usa como metáfora de intensidad y frontera, de los límites entre lo cotidiano, lo oculto, lo real y lo humano. Su nuevo tema, que combina la sensibilidad orquestal con la experimentación visual, confirma su voluntad de reinventarse y explorar nuevos lenguajes sonoros.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida