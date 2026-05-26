Crystal Palace, con Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma, sale por el título de la Conference League

Antes de unirse a la Selección Colombia que irá al Mundial de Norteamérica 2026, el defensor antioqueño Daniel Muñoz y el volante vallecaucano Jéfferson Lerma buscarán cerrar con broche de oro su buena campaña con el Crystal Palace, equipo que jugará este miércoles la final de la Conference League ante el Rayo Vallecano en el Red Bull Arena en Leipzig, Alemania. Será una definición histórica para dos novatos en el escenario europeo. El Crystal Palace, que confirmó este martes la presencia de los jugadores colombianos, aspira a seguir ampliando su buena marcha de los dos últimos años con el entrenador austríaco Oliver Glasner, que anunció su salida tras el final de temporada. Lea: Video | Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, con un pie en la final de Conference League: vea los goles de Crystal Palace ante Shakhtar “Poner fin a este viaje de más de dos años con otro trofeo, con el primer título europeo de la historia del Crystal Palace, sería increíble”, afirmó Glasner. El técnico austríaco llevó al equipo a ganar el pasado año su primer título de la FA Cup y la Community Shield y lo clasificó para la Europa League.

Sin embargo, al ser los dueños del conjunto inglés accionistas del Olympique de Lyon, tuvieron que cambiar de competición con base a los reglamentos de la UEFA sobre multipropiedad. El Crystal recaló así en la Conference que ahora espera llevar a sus vitrinas, para lo que cuenta con el delantero Ismaila Sarr, mejor goleador del torneo. Entre tanto, el Rayo aspira en Leipzig a ganar el segundo y más importante trofeo de sus 102 años de historia, tras la liga de Segunda División de 2018. Lea: “Creo que no somos conscientes de lo conseguido, y creo que va a pasar tiempo en poder asimilarlo con claridad”, dijo el técnico del Rayo, Íñigo Pérez, en una entrevista con los medios de la UEFA. El equipo del humilde barrio obrero del sureste de Madrid no había vuelto a pisar una competición europea desde su eliminación en cuartos de final de la Copa de la UEFA en 2001. El Rayo tiene la posibilidad de cerrar una gran temporada, en la que cosechó un octavo puesto en LaLiga, que le aseguró una inédita sexta campaña consecutiva en la élite del fútbol español. El conjunto rayista se apresta a dar un gran paso sobreponiéndose a las turbulencias que se viven desde hace años entre su presidente, Raúl Martín Presa, y la afición.

Los equipos más goleadores