Abre Salón Prado, el nuevo espacio cultural que busca transformar el corazón de Medellín

Comenzó a funcionar oficialmente este lunes Salón Prado, un nuevo espacio cultural, gastronómico y de entretenimiento dirigido al disfrute de ciudadanos y visitantes que apunta también a la revitalización de Prado, el único barrio patrimonial de Medellín.
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El nuevo sitio aspira a convertirse en referente en el centro de la ciudad. Tiene 1.800 metros cuadrados de construcción y es propiedad del distrito. Fue rehabilitado de manera integral, con reforzamiento estructural, la restauración arquitectónica, la adecuación de sus espacios, todo con capital privado mediante un proyecto que se desarrolló a través de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas (Agencia APP).
Además, los mismos vecinos del barrio pudieron invertir para participar en la explotación comercial del sitio, lo que representa dinamismo en la economía local.
El inmueble se mantendrá como propiedad del Distrito, aunque los particulares tendrán la posibilidad de explotarla comercialmente para recuperar el dinero que pusieron.
“Estamos hablando de que la primera parte construida de esta casa es de 1927, o sea, el año entrante cumple 100 años, y estaba en total abandono. Ahora, con la inversión de los privados, se abre a la comunidad, se abre al espacio público, la gente puede venir, disfrutar, consumir cultura”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.