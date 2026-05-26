Abre Salón Prado, el nuevo espacio cultural que busca transformar el corazón de Medellín

Comenzó a funcionar oficialmente este lunes Salón Prado, un nuevo espacio cultural, gastronómico y de entretenimiento dirigido al disfrute de ciudadanos y visitantes que apunta también a la revitalización de Prado, el único barrio patrimonial de Medellín. Le recomendamos leer: Casa Blanca, un enorme palacete abandonado en Prado, será ahora un centro gastronómico El nuevo sitio aspira a convertirse en referente en el centro de la ciudad. Tiene 1.800 metros cuadrados de construcción y es propiedad del distrito. Fue rehabilitado de manera integral, con reforzamiento estructural, la restauración arquitectónica, la adecuación de sus espacios, todo con capital privado mediante un proyecto que se desarrolló a través de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas (Agencia APP). Además, los mismos vecinos del barrio pudieron invertir para participar en la explotación comercial del sitio, lo que representa dinamismo en la economía local. El inmueble se mantendrá como propiedad del Distrito, aunque los particulares tendrán la posibilidad de explotarla comercialmente para recuperar el dinero que pusieron. “Estamos hablando de que la primera parte construida de esta casa es de 1927, o sea, el año entrante cumple 100 años, y estaba en total abandono. Ahora, con la inversión de los privados, se abre a la comunidad, se abre al espacio público, la gente puede venir, disfrutar, consumir cultura”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El sitio está lleno de simbolismos, como un gran mural del maestro Ramón Vásquez, ubicado en el salón principal, cuyo nombre es Ríos de Vida. Entre los espacios que se habilitaron en su interior hay una galería de arte, museo, coworking, librería, café literario, restaurante de gastronomía colombiana, azotea, salón de vinilos, cervecería artesanal y espacios para encuentros culturales y empresariales. Con su entrada en funcionamiento se contribuirá a la atracción de turistas y la generación de empleo, pero también a mejorar las condiciones de seguridad en el sector del Centro. “La seguridad se logra no solo con Policía y con cámaras. Claro que necesitamos más seguridad, es lo primero que hay que decirle a la gente del barrio, pero la seguridad se logra recuperar al tener espacios habitables, con gente que circula alrededor de la cultura, del arte, que puedan venir”, apuntó el alcalde Gutiérrez.

La renovación de Casa Blanca aspira a dinamizar la recuperación del barrio Prado Centro, según dijo el alcalde Federico Gutiérrez en su apertura. FOTO: ALCALDÍA

El mandatario destacó igualmente que en el barrio Prado hay 265 inmuebles, muchos de ellos casas tan grandes como esta, en mal estado algunas y que son bienes de interés cultural, siendo las Alianzas Público Privadas un buen modelo para rescatarlas. También le sugerimos ver: ¿Segunda edad dorada del barrio Prado, en Medellín, podría expulsar a últimos vecinos que quedan? Adelantó que en el área habrá otras intervenciones, por ejemplo en la llamada Casa del Alcalde, donde funcionan otro tipo de actividades del Distrito, pero que se reinventará.

Una historia de esplendor