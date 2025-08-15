Calentaos en los tiempos de la IA, una reflexión de Álvaro Molina

Por Álvaro Molina
Como lo he contado varias veces, hace unos años cuando el chef Jorge Rausch fracasó en su intento de conquistar el mercado paisa, se dijo por todo el país que éramos muy montañeros porque sólo sabíamos comer frisoles. De varios medios me llamaron para confirmar o negar dicha afirmación. Entre otras cosas, nunca he podido saber si llamarnos montañeros es insulto o elogio. Para no serlo, se lo pregunté a la IA: “A los paisas se les dice “montañeros” porque la región de donde provienen, Antioquia, es montañosa y su gente tiene una fuerte conexión con las montañas y el campo. El término también se usa de manera coloquial para describir a alguien con costumbres sencillas o un estilo de vida rural, que se relaciona con la cultura paisa”.
Ahora, si es por auténticos, pintorescos, alegres, sencillos, metelones y buenos anfitriones, lo somos, y más aún, si es por comer frisoles somos muy montañeros, que delicia. Como lo prometí en la nota anterior hoy seguimos con los frisoles con s, no hay de que avergonzarse por llamarlos como lo hicieron nuestros ancestros, vergüenza es desconocerlos. IA: “En Colombia, especialmente en la región Antioqueña, es común usar la palabra “frisoles” para referirse a los frijoles. Ambas palabras son correctas y se refieren al mismo alimento: las semillas comestibles de la planta Phaseolus vulgaris. Una excelente fuente de nutrición con una combinación de proteínas, fibra, vitaminas y minerales esenciales. Son ricos en proteína vegetal, fibra, vitaminas del complejo B como B1, B2, B3, y B9, hierro, ácido fólico, calcio, potasio, fósforo y zinc. La mayoría tienen un bajo contenido de grasas.”
Y si bien, son comunes en muchos países, para sorpresa de algunos, también los calentaos, recalentaos, trasnochaos, sobraos y una infinidad de preparaciones con lo que nos quedó de ayer. IA: “En Colombia, un “calentao” es un plato tradicional que se prepara recalentando las sobras de comida del día anterior, arroz y frijoles, para el desayuno. Una costumbre arraigada en diversas regiones del país, como las zonas paisa y cafetera”.