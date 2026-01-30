x

“Es un momento muy oscuro”, Salman Rushdie critica a Trump en el lanzamiento de su libro La penúltima hora

En este libro de relatos, Rushide hace un recorrido por India, Inglaterra y Estados Unidos, los tres países en que ha vivido. Además, dedica uno de los relatos al pintos español Francisco de Goya.

  • El nuevo libro de Salman Rushdie, La penúltima hora, ya está disponible en las librerías de Colombia. Foto Colprensa.
    El nuevo libro de Salman Rushdie, La penúltima hora, ya está disponible en las librerías de Colombia. Foto Colprensa.
Colprensa
hace 3 horas
bookmark

El escritor Salman Rushdie, que publica en español La penúltima hora, con la editorial Random House, ha defendido la época actual como la del “movimiento y migración” y ha asegurado que a muchas personas, como a él, les da “la sensación” de que pierden un hogar y ganan otro.

“Puedes tener raíces en más de un solo sitio. En esta época hay muchísima gente que viaja por todas partes, muchas personas acaban en sitios en los cuales no empezaron. Y ese es el sentido de la idea plural del hogar (...) No es poco corriente, estamos en la época del movimiento y de migración. Y nos da a muchas personas esa sensación de que perdemos un hogar, pero encontramos otro. El sentido de hogar cambia. Y esto se relaciona mucho con la identidad. La identidad está muy relacionada con la idea de las raíces. Y si estás enraizado en muchos sitios, tienes una identidad múltiple. Y me gusta eso”, ha asegurado el autor en un encuentro con medios de comunicación.

Tras el ataque sufrido en 2022, en el que casi pierde la vida y que relató en su anterior libro, Cuchillo, Rushdie regresa a la ficción en un libro de relatos en los que además de volver a sus orígenes –Hijos de la medianoche– hace un recorrido por los tres países donde ha vivido: India, Inglaterra y, actualmente, Estados Unidos.

En este sentido, ha asegurado que “todo el mundo” está “preocupado” por las decisiones del presidente norteamericano, Donald Trump, en materia migratoria.

“Todo el mundo está preocupado. Y habiendo dicho esto, hay muy poco que añadir. Es un momento muy oscuro en la vida pública estadounidense y lo vemos con esta discusión de Groenlandia y de Canadá. Se está convirtiendo en un momento oscuro no solo para el resto de la sociedad, sino para todo el mundo”, ha explicado.

Además, ha asegurado que la “censura” que está viviendo la literatura en las bibliotecas y escuelas de Estados Unidos, va en contra de la libertad de expresión y la Primera Enmienda.

“El crecimiento de la censura en Estados Unidos es un problema muy grave. En primer lugar, es un crimen contra la Primera Enmienda, lo cual va contra la libertad de expresión. La manera en la que esto se lleva a cabo en las bibliotecas, en las escuelas, es algo totalmente aleatorio. Hay escuelas en las que, si un padre se queja de que un libro que está en la biblioteca, de repente se quita y se tiene todo un proceso de si se debería volver a permitir ese libro o no. Es específicamente en libros importantes, Cien años de soledad o Matar a un ruiseñor”, ha comentado.

Así, defiende que estos libros censurados son obras que las personas jóvenes “deberían estar leyendo” y hacer que se retiren de su alcance es “terrible”.

Rushdie ha calificado esta parte del siglo XXI como “oscuro” y ha explicado que echa de menos el “optimismo y esperanza” que había en los años sesenta y setenta del siglo XX. “Es triste que la rueda esté girando hacia esa dirección pero nada es permanente. Si las cosas han cambiado a mal, también cambiarán a bien”, ha apuntado.

En La penúltima hora le dedica uno de los relatos al pintor Francisco de Goya, a quien Rushdie ha denominado como una inspiración para después recordar su última visita al Museo Nacional del Prado en Madrid, donde vio El jardín de las delicias.

“Ese aspecto (pinturas negras) de los últimos momentos de Goya tiene cierta resonancia contemporánea, porque se parece mucho al mundo en el que vivimos ahora o por lo menos una versión de él”, ha reflexionado.

