“Es un momento muy oscuro”, Salman Rushdie critica a Trump en el lanzamiento de su libro La penúltima hora

El escritor Salman Rushdie, que publica en español La penúltima hora, con la editorial Random House, ha defendido la época actual como la del “movimiento y migración” y ha asegurado que a muchas personas, como a él, les da “la sensación” de que pierden un hogar y ganan otro.

“Puedes tener raíces en más de un solo sitio. En esta época hay muchísima gente que viaja por todas partes, muchas personas acaban en sitios en los cuales no empezaron. Y ese es el sentido de la idea plural del hogar (...) No es poco corriente, estamos en la época del movimiento y de migración. Y nos da a muchas personas esa sensación de que perdemos un hogar, pero encontramos otro. El sentido de hogar cambia. Y esto se relaciona mucho con la identidad. La identidad está muy relacionada con la idea de las raíces. Y si estás enraizado en muchos sitios, tienes una identidad múltiple. Y me gusta eso”, ha asegurado el autor en un encuentro con medios de comunicación.

Tras el ataque sufrido en 2022, en el que casi pierde la vida y que relató en su anterior libro, Cuchillo, Rushdie regresa a la ficción en un libro de relatos en los que además de volver a sus orígenes –Hijos de la medianoche– hace un recorrido por los tres países donde ha vivido: India, Inglaterra y, actualmente, Estados Unidos.

En este sentido, ha asegurado que “todo el mundo” está “preocupado” por las decisiones del presidente norteamericano, Donald Trump, en materia migratoria.