“No saben qué emoción estar aquí, por fin”: Shakira volvió a Colombia para sus conciertos en Cali, donde se alcanzó ocupación hotelera del 100%

¿Qué dijo Shakira al aterrizar en Cali?

Hacia las 9:30 de la noche de este viernes 24 de octubre, Shakira aterrizó en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira. La barranquillera ofrecerá este fin de semana dos conciertos en Cali, tras 19 años sin presentarse en la ciudad. “No saben la emoción que siento de estar aquí, por fin. Poder traer a mis hijos y mostrarles esta ciudad tan querida, su gente y su cultura”, expresó la cantante al llegar. Entre risas, añadió que lo primero que planea hacer es disfrutar un clásico del Valle del Cauca: “Comerme un chontaduro con miel y sal es lo primero que voy a hacer cuando llegue al hotel”. Siga leyendo: Billboard sacó la lista de los artistas latinos más relevantes del siglo XXI, ¿cuántos colombianos hay?

¿A qué horas inicia el concierto de Shakira en Cali?

En cuanto al evento, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que la ciudad alcanzó el 100% de ocupación hotelera y que más del 50% de los asistentes, que serán más de 77.000, provienen de otras regiones o del exterior. Se estima que cada fecha deja un impacto de 18 millones de dólares, es decir, cerca de 80.000 millones de pesos, recursos que se distribuyen en restaurantes, hoteles, comercios y servicios turísticos. Además del movimiento turístico, los conciertos representan una importante generación de empleo. Entre 4.000 puestos directos e indirectos se activaron para labores de logística, seguridad, hospitalidad y producción técnica. Lea más: Cali recibirá a Shakira con el sabor del Grupo Niche en dos noches de concierto De acuerdo con los organizadores, Shakira subirá al escenario hacia las 9:30 de la noche, tras la presentación del Grupo Niche, que abrirá la velada alrededor de las 8:00 p.m. “Todo esto es posible porque hay confianza en Cali otra vez. Empresarios, promotores y productores creen en nuestra gente y apuestan por traer a los mejores del mundo a nuestra ciudad. Esta es la Cali que estamos construyendo juntos: una ciudad que se abre al mundo, que atrae grandes eventos y vuelve a brillar con fuerza”, dijo el mandatario municipal en X.

El despliegue técnico también es monumental. Luis Javier Burgos, productor general del concierto en Cali, explicó que se trata de uno de los montajes más grandes realizados en el país este año. “Podríamos decir que es uno de los montajes más grandes que se han realizado este año en el mundo. El escenario principal alcanza una altura de 26 metros, convirtiéndose en uno de los más altos construidos en Colombia, con un diseño estructural de alta ingeniería que garantiza la seguridad y el impacto visual característicos de esta gira mundial”, dijo el productor. Añadió que “el montaje alcanza entre 250 y 300 toneladas de material, incluyendo estructuras, andamios y equipos, que soportarán alrededor de 100 toneladas de peso en la parte frontal del espectáculo, donde se concentran la pantalla y la iluminación del show”.

Por lo tanto, los organizadores del evento indicaron que todo está listo en el Estadio Pascual Guerrero para que abra sus puertas a las 4:00 p.m. y de inicio al show alrededor de las 9:00 p.m., con la presentación del Grupo Niche. "La presencia de Shakira en la capital vallecaucana ratifica la capacidad de la ciudad para albergar producciones de talla mundial, fortaleciendo su cadena de valor en turismo, cultura y entretenimiento, y consolidando a Cali como epicentro de los grandes espectáculos internacionales", informó la Alcaldía de Santiago de Cali.