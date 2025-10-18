Shakira vuelve a Colombia con estreno, colaboraciones y grandes razones para celebrar

Mientras que sus más fieles seguidores esperan su regreso al país para los conciertos de Cali y Bogotá, Shakira se encuentra en medio de importantes celebraciones para su ya larga carrera artística.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es la octava gira mundial de conciertos en estadios de la cantautora barranquillera y una de las más exitosas en el mundo. También es la más extensa en su carrera, arrancó el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, Brasil y se cierra el 28 de diciembre de 2025, en Hollywood (Florida).

En octubre, vendrá de nuevo a Colombia para presentarse en la ciudad de Cali, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, los días 25 y 26 de octubre, y en Bogotá, donde dará su tercer concierto del año, el día primero de noviembre en el nuevo y polémico escenario de Vive Claro.

En medio de todo esto, celebra también dos hitos de su carrera, el 30 aniversario de Pies Descalzos, el álbum que marcaría un antes y un después en su naciente carrera artística; y dos décadas de Oral Fixation (Vol. 1 & 2).