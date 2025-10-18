x

Shakira vuelve a Colombia con estreno, colaboraciones y grandes razones para celebrar

Antes de los conciertos en Cali y Bogotá, la cantante estrenará un EP, en exclusiva con Spotify, donde reversiona algunas de sus canciones más populares. Tendrá colaboraciones inesperadas con Ed Sheeran y Beéle.

  • El nuevo Ep de Shakira estará disponible en Spotify a partir del 22 de octubre. Foto: Juan Antonio Sánchez
    El nuevo Ep de Shakira estará disponible en Spotify a partir del 22 de octubre. Foto: Juan Antonio Sánchez
Colprensa
18 de octubre de 2025
Mientras que sus más fieles seguidores esperan su regreso al país para los conciertos de Cali y Bogotá, Shakira se encuentra en medio de importantes celebraciones para su ya larga carrera artística.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es la octava gira mundial de conciertos en estadios de la cantautora barranquillera y una de las más exitosas en el mundo. También es la más extensa en su carrera, arrancó el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, Brasil y se cierra el 28 de diciembre de 2025, en Hollywood (Florida).

En octubre, vendrá de nuevo a Colombia para presentarse en la ciudad de Cali, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, los días 25 y 26 de octubre, y en Bogotá, donde dará su tercer concierto del año, el día primero de noviembre en el nuevo y polémico escenario de Vive Claro.

En medio de todo esto, celebra también dos hitos de su carrera, el 30 aniversario de Pies Descalzos, el álbum que marcaría un antes y un después en su naciente carrera artística; y dos décadas de Oral Fixation (Vol. 1 & 2).

Por eso, Spotify le dedica un especial en Spotify Anniversaries, un espacio donde los artistas miran atrás para hablar sobre los discos que cambiaron su carrera, comparten anécdotas nunca contadas y reinterpretan sus canciones más queridas en nuevas versiones, disponibles solo en Spotify.

En este episodio, Shakira revisita estos dos álbumes que la llevaron al mundo, Pies Descalzos, donde mostró su voz única y su estilo pop latino, y Oral Fixation, su segundo proyectó en inglés, que marcó su gran crossover y la consolidó como ícono global.

En el su canal oficial de Spotify, los fans podrán estar atentos al lanzamiento a través de la cuenta regresiva, allí también encontrarán la lista completa de los temas que serán reversionados.

En esta edición, Shakira también reimagina uno de sus himnos, Hips Don’t Lie, en una nueva versión con mucha emoción y una perspectiva más personal. Junto a Ed Sheeran, Beéle y una orquesta de 14 músicos, le da nueva vida a los clásicos que inspiraron a millones.

Juntos, ambos discos superan los 6.1 mil millones de streams globales, mostrando que la música de Shakira sigue tan vigente y poderosa como siempre. En Estados Unidos, acumulan más de 955 millones de streams, y a nivel global, Bogotá es la tercera ciudad que más escucha a la artista en el mundo.

Las cifras también muestran cómo su música une generaciones: más del 50% de los streams de Oral Fixation vienen de oyentes menores de 30 años, mientras que casi la mitad de los de Pies Descalzos provienen de fans entre 30 y 44. Además, después del show del Super Bowl 2020, Pies Descalzos creció un 117% en streams semanales, y Oral Fixation un 213%.

Tan solo en Spotify, dentro del Top de canciones globales de Oral Fixation se encuentran Hips Don’t Lie (feat. Wyclef Jean), La Tortura (feat. Alejandro Sanz), Día de Enero, Las de la Intuición y No (feat. Gustavo Cerati). Pies Descalzos cuenta dentro de este top Antología, Estoy Aquí, Pies Descalzos, Sueños Blancos, ¿Dónde Estás Corazón? y Un Poco de Amor.

