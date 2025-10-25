Así es la inestabilidad ministerial en el Gobierno Petro: ya van 62 ministros en tres años

Cada movimiento álgido que no derive en una victoria para el gobierno del presidente Gustavo Petro se traduce en movidas de mata al interior de su administración. Eso ya se vio a comienzos de septiembre, cuando le pidió la renuncia a tres de sus ministros: Trabajo, Comercio y TIC, siendo este último el único que salió de los tres.
Julián Molina dejó la cartera a mediados de septiembre, y su lugar lo asumió Carina Murcia, convirtiéndose en la ministra número 61 de Petro.
Pero los movimientos no paran y el 24 de octubre llegó un nuevo cambio, pero en la cartera de Justicia. Después de cuatro meses liderando el ministerio, Eduardo Montealegre presentó su renuncia irrevocable, tras la absolución de Álvaro Uribe Vélez. Aunque aún no han designado a quién ocupará su lugar, el funcionario que llegue será el ministro 62 de la administración de Petro.
La rotación ministerial de Petro es muy llamativa, pues sin confirmarse la salida de los tres funcionarios, por el gabinete ya han pasado 60 ministros. Con corte al 24 de octubre, de las 19 carteras, hay una en encargo, la de Ambiente, que está bajo el mando de Irene Vélez, que también funge como directora de la Autoridad de Licencias Ambientales, Anla.
Han pasado 1.174 días, es decir, tres años y casi tres meses desde que Petro asumió la Presidencia, y si esa cifra la dividimos entre los 62 ministros que han desfilado, encontramos que en promedio cada 19 días se rotan los funcionarios, lo que demuestra la inestabilidad del gabinete.
Dicha inestabilidad se percibe en distintos escenarios, algo que recalcó el director ejecutivo del Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echavarría Olozaga, Carlos Augusto Chacón, quien advierte que la rotación solo le genera incertidumbre a los sectores productivos.
“Consideramos que la alta rotación ministerial refleja una debilidad institucional, entendida como el debilitamiento de las reglas de juego que conforman el marco institucional del país.Esto impacta a los sectores productivos y al país en su conjunto: no se trata únicamente de la imagen de un Gobierno, sino de la solidez de las instituciones que brindan certidumbre”, explicó Chacón.
Esto se comprueba si se mira, por ejemplo, que de los 19 ministerios, en ocho ya han pasado cuatro titulares.