Medellín Music Lab crece: anuncian más estudios, más artistas y una conexión global con la empresa de BTS

En un estudio instalado en la Ciudadela de la Cuarta Revolución (C4TA), en San Javier, una joven llena de sueños y amor por la música canta a todo pulmón frente a un micrófono una y otra vez durante toda la mañana. Junto a ella, tres productores escuchan, opinan, ajustan volúmenes y recomiendan cambios. A sus espaldas, en una pared roja se lee el logotipo de Medellín Music Lab y en una alfombra negra que contrarresta el eco de la sala se repite el emblema de un programa que está cambiando vidas. Cleivis Reyes, o Clei como es su nombre artístico, llegó temprano con una idea de canción escrita en su cuaderno. Luego, los productores que le asignaron ayudaron a pulir cada frase, a elegir qué partes funcionaban mejor y qué sonidos podían hacerla más suya.

“Todos somos compositores de esta canción”, dice. “La idea es mía, pero ellos me ayudan a mejorarla”. En un sofá al fondo, el alcalde Federico Gutiérrez observa, pregunta y celebra el resultado de esa obra. El mandatario visitó el viernes los campamentos de Medellín Music Lab para anunciar una nueva etapa de la iniciativa, que ahora se expandirá con una apuesta mayor. “Antes las convocatorias estaban limitadas a jóvenes de 14 a 28 años. Ahora lo abrimos para todas las edades desde los 14 años. Si hay un señor de 50, una señora de 60 o alguien de 80 con talento, puede presentarse también. No vamos a limitar eso”, dijo a EL COLOMBIANO. El proyecto pasará de 7 a 15 estudios públicos de grabación ubicados en Santa Cruz, Moravia, Guayabal, Laureles, Santa Elena, Robledo, Castilla y El Poblado. “Vamos a terminar el gobierno con quince estudios públicos musicales donde cualquier persona va a encontrar los mejores equipos, productores, y va a tener la asesoría para llegar a plataformas como Spotify”, agregó el alcalde.

A partir de 2026, se abrirán dos líneas formativas: la Ruta de Roles Artísticos, enfocada en compositores, intérpretes y DJ productores, y la Ruta de Roles Complementarios, para perfiles técnicos y estratégicos como managers, promotores, productores de eventos y técnicos de sonido. Ambas durarán tres meses y combinarán clases presenciales y virtuales. Las convocatorias se abrirán el próximo noviembre para artistas y en febrero del otro año para los roles complementarios. El propósito es formar no solo a quienes cantan, sino también a quienes hacen posible que la música llegue al público. “Este es un programa muy importante alrededor del talento de nuestra gente, pero también de la economía de la ciudad”, señaló el alcalde. “No solo es el cantante, es el compositor, el productor, el manager, el que hace el video, el vestuario, el sonidista. Es una fuente de generación de empleo y capacidades para mucha gente”. Durante 2025, el programa ha mezclado formación y práctica, con audiciones, campamentos creativos y una incubadora musical que iniciará en noviembre, donde entre 10 y 15 proyectos recibirán acompañamiento profesional continuo.

El alcalde Federico Gutiérrez anunció la expansión de Medellín Music Lab, que pasará de siete a quince estudios públicos de grabación. FOTO cortesía Secretaría de la Juventud

De Medellín a la industria global