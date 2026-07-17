Tiene 46 días para ver el tapete gigante de flores que adorna Medellín, uno de los más grandes del mundo

Todas las mañanas, el techo del Centro Comercial Santa Fe se abre para que las 220.000 flores que adornan la plazoleta principal reciban luz, aire y en algunos días, sol directo. Acto seguido, hay 7 jardineros –que llevan 16 años haciendo este trabajo– que las nutren con agua, revisan sus hojas, y las mantienen lindas y radiantes para que los visitantes disfruten de una de las atracciones más llamativas de la ciudad por estas fechas: el tapete de flores del Centro Comercial Santa Fe.

De este tapete no solo llama la atención las flores, también este año hay una paloma blanca, gigante, suspendida en el aire –a 15 metros de altura–, que pesa una tonelada y mide 10,5 metros de alto y 17 metros de ancho (con sus alas extendidas).

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Esta paloma representa el lema este año del tapete: “Cuando el amor une, la paz florece”.

María Fernanda Bertel Puyo, gerente general del Centro Comercial Santafé Medellín, explica que la idea siempre, con el tapete, es traer un tema y generar conciencia a todos los visitantes locales, nacionales e internacionales: “Estamos viviendo tiempos turbulentos en el mundo y por eso pensamos que esa paloma representa esa paz anhelada que todos deseamos en el día a día. Nosotros tenemos queremos paz en nuestras casas, que a veces hay diferencias; en nuestro trabajo con nuestros compañeros, definitivamente en el día a día, con amigos, en la calle. Y queremos dejar la reflexión de que en los actos cotidianos de nuestro día a día dejemos esa semillita sembrada para que la gente entienda que la paz empieza por nosotros”.