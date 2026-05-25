Teatro Metropolitano se amplía: más espacio para la cultura y el encuentro

El lunes 25 de mayo empezó el proyecto de expansión del Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez. La obra, con un valor estimado de $32.800 millones, prevé la construcción de un sistema compuesto por cinco escenarios y dos edificios complementarios, una intervención de 9.196 metros cuadrados. Lea también: Tras 43 años de historia, así ha cambiado la Orquesta Filarmónica de Medellín El proyecto está programado para realizarse en dos etapas. La primera se centra en la construcción de un escenario al aire libre, con capacidad para 7.000 personas y tiene un valor de $14.000 millones. La segunda, incluye los otros cuatro escenarios, Río: para exposiciones, exhibiciones, ferias y eventos culturales; Bulevar: para recorridos y muestras; Constitución: para eventos de pequeño y mediano formato, pasarelas, performance, audiovisuales; Bosque: para eventos de pequeño formato al aire libre. “Para el Teatro Metropolitano y la Asociación Medellín Cultural es una alegría inmensa poderle anunciar a la ciudad y al país, que vamos a aportarle un nuevo escenario al aire libre, con una capacidad para 7.000 personas, que ese escenario va a dialogar con este entorno maravilloso en el que estamos. Quiero que sepan que va a estar abierto a todas las artes, a todas las expresiones, que vamos a convertir el espacio exterior del teatro en un parque, en un corredor cultural lleno de vida, donde encontremos actividades 24/7. Queremos que sea un espacio para el encuentro, porque si nos volvemos a encontrar vamos a recuperar esa convivencia que tanto necesitamos”, dijo María Patricia Marín Arango, directora del Teatro Metropolitano.

Un nuevo capítulo

Para el teatro, esta expansión supone un nuevo capítulo en su historia. El primero empezó hace casi 40 años, en 1987. El Metropolitano se erigió en uno de los momentos más conflictivos y violentos de la ciudad. Por eso, desde el principio, ha sido más que un teatro, es un símbolo de la cultura, una forma de resistencia a través del arte. En estos años ha acogido orquestas y agrupaciones legendarias, entre ellas la London Symphony Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Orquesta de Cámara de Moscú, la Orquesta de Cámara de Berlín, la Mahler Chamber Orchestra, la Academia de Música Antigua de Berlín, además de ser la sede de importantes encuentros como la Temporada Internacional de Música Clásica Medellín Cultural, la Temporada Oficial de Conciertos de la Orquesta Filarmónica de Medellín,

Con esta expansión, el teatro quiere abrirse a formas cada vez más diversas de cultura, acoger otras artes, pero sobre todo, convertirse en un lugar de encuentro para la ciudad que ponga al río como protagonista. “Tenemos que volver a mirar el río Medellín. El río es una columna vertebral simbólica de cualquier sociedad. En todas las ciudades del mundo pasan cosas alrededor de los ríos y nosotros tenemos el interés, el deseo de volver a reactivar el río como un corredor cultural, donde estén pasando cosas, que un espacio para el sano y seguro esparcimiento, un espacio de encuentro. No sólo de circulación, porque tenemos una gran escasez de espacio público”, dijo también la directora del teatro.

Celebrar la historia

La primera etapa del proyecto se centrará en la construcción del escenario Metropolitana, pensado para conciertos, festivales y eventos masivos. Tendrá capacidad para 7.000 personas con una inversión de $ 14.000.000.000 y se espera que este listo en 10 meses. Esa primera parte del proyecto ya tiene el presupuesto asegurado, con aportes mixtos, entre la empresa privada y personas naturales. Durante el desarrollo de esta primera etapa, la administración del teatro esperar conseguir los recursos para el desarrollo de los otros cuatro escenarios, cuya construcción tomaría otros 10 meses. La idea es que la obra este completamente lista para finales del 2027 y que la inauguración sea el centro de la celebración de los 40 años del teatro. Las obras estarán a cargo de Bassico Arquitectos, un estudio paisa, fundado en 2006. La elección se hizo a través de un concurso público anónimo, en el que participaron más de 40 estudios. “La ciudad nos está demandando, nos está pidiendo, se está moviendo hacia un lugar que la sigue consolidando como una capital creativa, y nos va a seguir pidiendo que encontremos proyectos, procesos y formas de fortalecer no sólo los lugares donde ocurre la cultura, sino también donde se proyecta. Esta ampliación del teatro, que es además una salida a la calle del teatro, va a ser un punto fundamental en ese proceso”, dijo Santiago Silva Jaramillo, Secretario de Cultura de Medellín.

La programación no para

La agenda del Teatro Metropolitano no se verá interrumpida por las obras, que estarán completamente aisladas. Eso si, habrá sectores restringidos a las afueras del teatro, sobre todo los parqueaderos. Para suplir esto, el teatro hizo un convenio con Plaza Mayor, se podrán utilizar algunos de sus parqueaderos. Aunque con esta ampliación, que saca el teatro a la calle, la idea es promover otras formas de transporte. “La invitación es a que por fin empecemos a movilizarnos en otro tipo de transporte, que lleguemos más temprano, la idea es que cambiemos los horarios, los formatos, que utilicemos el Metro, que vengamos en cualquier tipo de transporte diferente al vehículo particular”, dijo María Partricia Marín.

Un nuevo paisaje