Los juguetes le declaran la guerra a las pantallas: todo lo que tiene que saber de Toy Story 5

¿Qué papel tienen los juguetes en la era de las pantallas y los videojuegos? En Toy Story 5, Buzz Lightyear, Woody y Jessie se enfrentan a este fenómeno, que amenaza con destruir la imaginación de los niños, en una nueva entrega de la saga que cuenta con las voces de Bad Bunny y Penélope Cruz.
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Tras haber tratado por encima el tema en Toy Story 4, Pixar quiso situar la cuestión de la tecnología y de su papel cada vez mayor en el centro de este nuevo capítulo, que se estrena esta semana en España y Latinoamérica.
“Muchos padres, como en la película, se dicen: ‘mi hijo se está quedando atrás con respecto a los demás y tengo que iniciarlo en las nuevas tecnologías’. Y creo que actualmente hay muchas preguntas sobre este tema. Quizás deberíamos bajar el ritmo”, dice a AFP el director creativo de los estudios Pixar, Pete Docter.
En esta quinta entrega, Bonnie es una niña con una imaginación desbordante, pero a la que le cuesta hacer amigos.
La vaquera Jessie, su muñeca preferida, tomó las riendas en la habitación desde la marcha de Woody, que se fue a ocuparse de otros juguetes abandonados para ayudarlos a encontrar una segunda vida.