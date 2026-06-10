Toy Story 5 y Taylor Swift: lo que dejó la premiere y sus primeras reacciones

La quinta entrega de la saga de Pixar tuvo su presentación mundial con una actuación sorpresa de la cantante estadounidense Taylor Swift y reacciones iniciales que posicionan la cinta entre los estándares de calidad de los primeros títulos del estudio.
El regreso de la franquicia de Pixar, Toy Story 5, inició su camino a las salas de cine el pasado martes 9 de junio, con una proyección privada en el El Capitan Theatre de Los Ángeles. La producción, que traslada el protagonismo narrativo al personaje de Jessie, centra su trama en el impacto de la tecnología en la infancia contemporánea.