La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, que ha sido uno de los motivos de orgullo de los medellinenses, ha recibido fuertes cuestionamientos de parte de los invitados nacionales e internacionales que participaron en la pasada edición de este evento literario. La molestia de escritores, ilustradoras y promotores de lectura radica en el excesivo retraso en el pago de los honorarios por su participación, acordados con la Secretaría de Cultura Ciudadana, encabezada por Álvaro Narvaéz. La Fiesta del Libro transcurrió del 8 al 17 de septiembre y muchos de los invitados no han recibido el dinero por su hacer parte de una charla o por moderar la presentación de un libro.

En un correo enviado a principios de octubre por una funcionaria de Eventos de Libros se dice que los desembolsos serían encargados a un operador y que estos se llevarían a cabo a los 30 días hábiles a partir de la fecha en que se recibieran los documentos. En este punto, muchos de los invitados levantaron su voz de protesta por el hecho de que esos papeles ya habían sido entregados por ellos.

“Cada nuevo trámite que hagamos como independientes significa tiempo y no me parece justo cuando ya lo hice”, fue una de las respuestas al mail colectivo. Otro de los motivos de molestia fue que se les pidió una copia actualizada del RUT, documento que muchos de ellos ya habían entregado en septiembre. “La forma de tramitar lo que está pasando no es cargarnos con solicitudes que ni siquiera son necesarias legalmente”, dijo otra de las invitadas.

“El RUT solo se debe renovar cuando hay un cambio... y se envía encriptado como lo entrega la página oficial que lo tramita... perdón por agobiarlos con estas quejas sabiendo que no son ustedes las culpables y también son víctimas de la sin razón del operador. No tenemos como comunicarnos con ellos”, escribió en ese intercambio de mensajes una escritora nacional muy reconocida en el campo de la literatura infantil. Y ese mensaje puso el dedo en la cuestión principal de este asunto. ¿Quién es el operador de este contrato?