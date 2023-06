Esta semana David Escobar Arango, director de Comfama, compartía en LinkedIn un trabajo llamado #ProyectoH desarrollado por su organización para crear un movimiento masculino destinado a la equidad de género donde más de 300 hombres empresarios trabajarán para debatir este tema en espacios empresariales.

No es coincidencia que también, hace unos días, Comfama y Compás Urbano se hayan unido para crear un “parche” distinto para hombres y mujeres: un viaje a pie por San Ignacio para reflexionar y debatir sobre la masculinidad tóxica y las nuevas que están surgiendo, esas que van llegando a los distintos escenarios de la vida social.

“¿Alguna vez te dijeron que los hombres no lloran, no cocinan o no usan color rosado en sus prendas de vestir? Este Viaje a Pie, el Club de los Nuevos Machos, es la posibilidad de cuestionarnos los roles de género que hay en nuestra cultura y repensarnos la masculinidad con menos moldes”, escribieron en una publicación de Compás Urbano.

Sergio Osvaldo Restrepo Jaramillo, responsable del Centro Cultural El Claustro, explica que han hecho talleres con los empleados, también conversaciones, han tenido invitados, “y siempre de una u otra manera estamos en obra, construyendo y tratando de estar en la mejor condición posible siempre”.

Este evento será un recorrido para hablar sobre la reconstrucción de la “hombría” que ocurre alrededor del mundo y en este caso, la ciudad. El espacio será el miércoles 21 de junio a las 6:30 de la tarde, las personas se encontrarán en el Patio Pichincha del Claustro Comfama y para asistir, habrá descuento de las distintas tarifas de Comfama. Para más información, visite la página oficial de La Tiquetera.

Al recorrido podrán asistir hombres y mujeres. Habrá espacio para pensar en la relación del hombre con artes y disciplinas de las que han sido alejados culturalmente porque han pertenecido más a las mujeres y visitarán lugares que han sido habitados, principalmente, por hombres donde se generan ambientes varoniles y reuniones clandestinas entre ellos. Un ejemplo son los billares.

Durante el recorrido también visitarán una casa donde hay espacio para otras identidades sexuales y finalmente un taller de bordado dirigido por hombres para “todas, todos y todes”. El aforo máximo del evento es de 50 personas y puede asistir gente con discapacidad, mujeres en embarazo, niños y jóvenes.

Estos recorridos de “Viaje a Pie” ya se han hecho en años anteriores con la intención de que las personas caminen y conozcan el centro y su riqueza cultural y educativo. Ahora se sumó la inclusión y diversidad, un buen momento para repensar el rol del hombre en el mundo, así como también se piensa y cambia el de la mujer.

“Viaje a pie es un término que utilizó Fernando González en su libro del recorrido que hizo de Otraparte hasta Manizales y nos aprovechamos del término de ese caminante y filósofo para un recorrido por las calles de San Ignacio y cada tanto le ponemos un tema, una disculpa para provocar conversaciones”, concluyó Sergio.