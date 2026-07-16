Viva la Salsa 2026 se une a campaña para ayudar a familias afectadas en Venezuela

La música será protagonista el próximo 25 de julio en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, pero además del espectáculo, el concierto Viva la Salsa 2026 buscará convertirse en un escenario para promover la solidaridad con las familias afectadas por la emergencia humanitaria en Venezuela.
World Vision Colombia anunció que se unirá al evento para impulsar una campaña de donaciones que apoye a niñas, niños y comunidades que enfrentan dificultades para acceder a alimentos, agua potable, protección y otros servicios básicos.
El concierto contará con la participación de artistas como Óscar D’León, El Gran Combo de Puerto Rico, Jerry Rivera, La Sonora Ponceña y Conjunto Clásico, quienes compartirán escenario en uno de los eventos salseros más importantes del país.