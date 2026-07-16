Congreso confirma que la posesión de Abelardo de la Espriella podría hacerse fuera de Bogotá

Las secretarías generales del Senado y la Cámara de Representantes confirmaron que el Congreso de la República tiene la facultad constitucional de trasladar temporalmente su sede fuera de Bogotá para la ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto de 2026.
El pronunciamiento fue emitido mediante el oficio SGE-CS-3183-2026, radicado el 14 de julio, en respuesta a una solicitud presentada por Mariana Pacheco Montes, coordinadora del empalme del sector Relaciones Exteriores del presidente electo, Abelardo de la Espriella.
El concepto concluye que el cambio de sede es posible siempre que ambas cámaras aprueben el procedimiento previsto por la Constitución y el reglamento del Congreso.