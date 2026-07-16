De la Fuente y Scaloni: el reencuentro entre maestro y alumno por el título mundial

Luis de la Fuente y Lionel Scaloni compartirán este domingo un curioso reencuentro en la final del Mundial: el técnico español se medirá a su exalumno argentino, en un apasionante duelo de banquillos entre dos entrenadores que, tras recorrer caminos paralelos, disiparon el escepticismo inicial y despertaron a gigantes dormidos. Los dos seleccionadores comparten una historia común, un recorrido similar y también ciertos rasgos de carácter. Ahora, el destino los enfrenta en el mayor escenario posible, la final del Mundial de Norteamérica 2026, en el MetLife Stadium en East Rutherford, en el área metropolitana de Nueva York. Puede leer: De cargarlo cuando era bebé a enfrentarlo en la final del Mundial: Lionel Messi y Lamine Yamal, más allá del destino España es precisamente uno de los puntos en común entre ambos técnicos. Scaloni jugó allí cerca de una década, defendiendo los colores de Deportivo La Coruña, Racing de Santander y Mallorca. En la isla balear tiene su residencia, donde vive junto a su esposa, la española Elisa Montero, e hijos. Además, obtuvo en el país ibérico sus títulos de entrenador, con Luis de la Fuente entre los docentes del curso que realizó en 2017. “Además de haberlo tenido como profesor durante mi curso de entrenador, mantenía con Luis una relación especial porque, francamente, aprecio su cercanía y su forma de ser. El destino ha querido que, hoy, nos reencontremos en una final”, sonrió el argentino el miércoles, después de la épica remontada por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales. Lea: Así será la clausura del Mundial 2026: Robbie Williams, Laura Pausini y Tom Cruise algunas de las estrellas confirmadas

¿Por qué ambos llegaron cuestionados a sus selecciones?

Pese a su escasa experiencia como entrenador principal, el exdefensor convirtió a una selección argentina golpeada por las derrotas en finales en una máquina de ganar, con los títulos del Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, y la Finalissima 2022 ante Italia. Cuando asumió el cargo en 2018, el antiguo asistente de Jorge Sampaoli no había dirigido ningún club como técnico principal y su designación, inicialmente interina, despertó numerosas dudas. “Scaloni es un gran muchacho, pero no puede ni dirigir el tráfico”, llegó a decir el ídolo argentino Diego Maradona.

“Al principio fue bastante criticado, porque también llegaba con poco bagaje, decían algunos, pero tuvo la ‘mala fortuna’ de ser campeón de América y del mundo con Argentina”, bromeó De la Fuente durante la Eurocopa de 2024. “Es un gran entrenador, una gran persona y un excelente gestor de grupo”, agregó.

El escepticismo alrededor de De la Fuente

Al igual que Scaloni, el español también tuvo que disipar el escepticismo que rodeó su nombramiento al frente de la Roja tras la eliminación en el Mundial de Catar y la salida de Luis Enrique. Siga leyendo: De cargarlo cuando era bebé a enfrentarlo en la final del Mundial: Lionel Messi y Lamine Yamal, más allá del destino

Aunque era poco conocido para el gran público, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sí conocía perfectamente a De la Fuente. El entrenador de carácter afable, cuya única experiencia como técnico principal duró once partidos (en segunda división con el Deportivo Alavés en 2011), entró en 2013 en la estructura de la RFEF, tras haber entrenado las categorías inferiores de Sevilla y la academia del Athletic Club. La apuesta dio resultado: conquistó la Eurocopa sub-19 en 2015 y la sub-21 en 2019, con futbolistas como Fabián Ruiz, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Unai Simón y Mikel Merino, quienes años después también integrarían la selección campeona de la Eurocopa de 2024. De la Fuente puso fin así a una larga sequía para España, que no levantaba un gran título desde el histórico triplete formado por la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

El español, que además ganó la Liga de Naciones en 2023 y perdió en los penales frente a Portugal, la edición del año pasado, se medirá por primera vez a Scaloni. Ambos debían enfrentarse en la Finalissima prevista para marzo en Doha, el duelo entre los campeones vigentes de la Eurocopa y la Copa América, pero el encuentro fue cancelado por la guerra en Oriente Medio. “Ha dirigido a su selección de manera sobresaliente, me alegro mucho por él”, declaró el miércoles Scaloni, ya con la mente puesta en la final. “Todo el mundo sabe que vivo en España y que tengo familia española. Pero el domingo, lo siento, vamos a hacer todo lo posible por ganarles”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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