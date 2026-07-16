El piloto que salvó 155 vidas tras amerizar en el río Hudson anunció que padece Alzheimer

Chesley Sullenberger, el capitán de vuelo que protagonizó uno de los eventos más extraordinarios en la historia de la aviación, anunció que padece Alzheimer a sus 75 años.
“Sully”, como es conocido mundialmente, reveló a través de su portal web que la enfermedad le fue diagnosticada se encuentra en una fase temprana y que ya está recibiendo tratamiento.
“Esto significa que puede que no recuerde fácilmente un nombre, que olvide alguna anécdota que haya contado recientemente o que no duerma tan bien, pero estoy al comienzo de este largo camino”, se lee en el comunicado.