Carlos Alcaraz avanza por primera vez a semifinales del Abierto de Australia

Carlos Alcaraz ya no tiene cuentas pendientes con Melbourne. El tenista español superó con autoridad al australiano Alex de Miñaur y se clasificó, por primera vez en su carrera, a las semifinales del Abierto de Australia, consolidando su candidatura al título que aún le falta en su palmarés.
El triunfo llegó en tres sets, con parciales de 7-5, 6-2 y 6-1, en un partido que comenzó equilibrado, cargado de tensión, y que terminó claramente inclinado hacia el actual número uno del mundo, quien volvió a mostrar por qué domina el circuito.
Más allá del resultado, la victoria tiene un valor simbólico para el murciano. El Abierto de Australia había sido, hasta ahora, el Grand Slam que más se le resistía, y este paso a semifinales representa la confirmación de que su juego también se adapta a las exigencias de Melbourne.