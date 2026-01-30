Djokovic alerta sobre la pérdida de privacidad en el tenis moderno: “Esto ya parece un Gran Hermano”

Novak Djokovic volvió a levantar la voz fuera de la pista. Tras su partido de cuartos de final en el Abierto de Australia, el serbio criticó con dureza la presencia constante de cámaras en espacios privados de los torneos y alertó sobre la creciente pérdida de intimidad que enfrentan los tenistas en los grandes eventos del circuito.
“A veces parece un Gran Hermano. Me sorprende que aún no tengamos cámaras mientras nos duchamos. Ese podría ser el siguiente paso”, lanzó con ironía el 24 veces campeón de Grand Slam, dejando en evidencia su incomodidad con una situación que, según él, se ha vuelto estructural en el deporte de alto rendimiento.
Djokovic fue más allá y apuntó directamente al modelo actual de consumo deportivo. “Vivimos en una era en la que el contenido lo es todo. Es triste que no puedas encontrar un lugar para desahogarte sin que una cámara te esté grabando”, afirmó, cuestionando una lógica que prioriza la exposición permanente por encima del bienestar de los atletas.