Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Nutresa se subió al podio de la BVC y destronó a Ecopetrol como la empresa más valiosa

El conglomerado de alimentos superó a la petrolera estatal en capitalización bursátil tras una fuerte valorización de sus acciones.

  • Ecopetrol mantiene su relevancia estratégica en América Latina, pero enfrenta un deterioro en la percepción del mercado. Foto: Cortesía
    Ecopetrol mantiene su relevancia estratégica en América Latina, pero enfrenta un deterioro en la percepción del mercado. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 1 hora
bookmark

El mercado accionario colombiano vivió un nuevo reordenamiento en su cúpula. Grupo Nutresa se convirtió en la compañía más valiosa de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), al superar a Ecopetrol en capitalización bursátil.

De acuerdo con datos de TradingView, Nutresa alcanzó una valorización cercana a los $137,4 billones, mientras que Ecopetrol, que presentará este martes sus resultados del primer trimestre, se ubicó alrededor de los $100 billones.

Puede leer: Grupo Nutresa reportó pérdida de $15.336 millones en el primer trimestre pese al crecimiento en ventas y ebitda

Valorización histórica de Nutresa tras la llegada de Gilinski

Desde la primera Oferta Pública de Adquisición (OPA), lanzada en noviembre de 2021, la acción de Nutresa pasó de $26.780 a los actuales $304.000, lo que representa un aumento de 1.034%.

En medio de este desempeño bursátil, Gilinski ha reiterado su apuesta por el crecimiento del conglomerado.

“Adquirimos y hoy dirigimos Grupo Nutresa, la empresa más grande de mi país y la compañía de alimentos más grande de América Latina”, afirmó durante la entrega de un doctorado honoris causa del Georgia Institute of Technology.

Entérese: Nutresa llegará a ocho de cada diez hogares con mensajes de fe, tras intervenir 30 millones de empaques

El desempeño de la acción de Nutresa ha estado respaldado por los resultados operativos de la compañía en el primer trimestre de 2026. Aunque el resultado neto reportado fue negativo en $15.336 millones al incluir efectos extraordinarios, la utilidad neta ajustada alcanzó $343.017 millones, lo que representó un crecimiento de 12,1% frente al mismo periodo del año pasado.

Lo anterior estuvo impulsado por una mayor dinámica comercial, estrategias de coberturas financieras y la optimización de costos y gastos. En ese mismo periodo, los ingresos consolidados sumaron $5,2 billones, con un aumento de 6,6%, explicado por el crecimiento de 2,5% en volúmenes vendidos y una gestión de precios promedio de 4% en los distintos mercados.

Ecopetrol: presión del mercado y caída en utilidades

En contraste, Ecopetrol mantiene su relevancia estratégica en América Latina, pero enfrenta un deterioro en la percepción del mercado.

Le puede interesar: Nutresa asegura crédito internacional por US$1.000 millones para su negocio

Sus utilidades pasaron de un récord histórico de $33,4 billones en 2022 a $9 billones en 2025, una caída de 39,5%, el nivel más bajo desde 2020.

Los ingresos operacionales también retrocedieron 10,2%, ubicándose en $119,6 billones.

El mercado ha empezado a percibirla como una empresa madura y altamente expuesta al ciclo del petróleo, además de riesgos políticos y regulatorios.

Más noticias: Ecopetrol contrató buque exclusivo para transportar combustibles: traerá gasolina importada desde EE. UU.

Para el analista financiero Gregorio Gandini, dos factores explicarían este cambio en el liderazgo bursátil.

Por un lado, señaló que la consolidación de la propiedad en Nutresa bajo Gilinski genera expectativas de crecimiento y expansión. Por el otro, advirtió que Ecopetrol enfrenta presión por el ruido político, dudas sobre su gobierno corporativo y cuestionamientos relacionados con la gestión de su presidente, Ricardo Roa, ante la Fiscalía.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos