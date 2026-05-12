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Gobierno Nacional otra vez está colgado con el Metro de la 80: debe $412.000 millones de 2025

El Gobierno Nacional solo ha consignado $85.000 millones de los $497.000 millones programados para el año pasado. El Metro está preocupado por una eventual afectación en las reservas que soportan los créditos de la obra.

  • El gobierno del presidente Gustavo Petro solo ha pagado $85.000 millones de los giros programados para 2025. FOTO: Colprensa y Cortesía
    El gobierno del presidente Gustavo Petro solo ha pagado $85.000 millones de los giros programados para 2025. FOTO: Colprensa y Cortesía
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 54 minutos
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El gobierno del presidente Gustavo Petro otra vez está colgado en los pagos para el Metro de la 80. A poco de concluir el primer semestre de este año, el Metro señaló que de los $497.630 millones que el gobierno central tenía que girar en 2025, apenas se han consignado $85.000 millones.

Entre tanto, de los $512.558 millones que están programados para este año, no se ha realizado ningún pago.

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El dato fue revelado este martes por el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, quien señaló que, aunque todos los contratos del megaproyecto se han seguido ejecutando con normalidad gracias a los créditos que tiene contratados la empresa, la entidad está preocupada por ese ritmo de pago.

“De los giros correspondientes a 2025, a hoy todavía faltan $412.000 millones de 2025 y la cifra de 2026. Esperamos, como nos han anunciado, un aporte en el mes de mayo, que es importante para poder garantizar las reservas de los créditos que tenemos con la banca local”, señaló.

“El Metro de la 80 ha podido seguir avanzando por esos créditos, pero estos tienen que ser respaldados por los desembolsos de las vigencias futuras para poder seguir adelante, de lo contrario podríamos tener dificultades en el avance del proyecto”, agregó.

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De acuerdo con el parte entregado por la empresa este martes, día en el que hizo un balance de su gestión en 2025, durante los primeros cinco meses de este año la obra avanzó aproximadamente un 8% adicional.

De un avance general del 42% calculado con corte al 31 de diciembre de 2025, el porcentaje con corte a mayo ya se acercaba al 50%, según aseguró Elejalde.

En palabras del funcionario, en las conversaciones que la entidad ha sostenido con el Ministerio de Hacienda, esta cartera estaría argumentando tener plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para honrar los pagos pendientes.

“El Gobierno Nacional tiene una interpretación de la norma, en la que mencionan que tienen para pago de los recursos del año 2025, de acuerdo a las normas del Presupuesto General de la Nación, hasta el 31 de diciembre del año 2026 para el desembolso”, añadió el gerente.

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Elejalde apuntó que la empresa le ha expresado al Gobierno Nacional su preocupación por la suerte de los créditos contratados con la banca, para que las reservas que los soportan no se vayan a ver afectadas.

Si bien el gerente dio a entender que desde Bogotá se ha manifestado disposición para que esos créditos no se pongan en riesgo, advirtió que en caso de que ese escenario se materialice eventualmente se evaluaría si se interponen acciones legales.

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