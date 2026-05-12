Gobierno Nacional otra vez está colgado con el Metro de la 80: debe $412.000 millones de 2025

El gobierno del presidente Gustavo Petro otra vez está colgado en los pagos para el Metro de la 80. A poco de concluir el primer semestre de este año, el Metro señaló que de los $497.630 millones que el gobierno central tenía que girar en 2025, apenas se han consignado $85.000 millones. Entre tanto, de los $512.558 millones que están programados para este año, no se ha realizado ningún pago. Le puede interesar: Arrancan obras en el puente de la Avenida 80 sobre la quebrada La Iguaná: así está el cronograma El dato fue revelado este martes por el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, quien señaló que, aunque todos los contratos del megaproyecto se han seguido ejecutando con normalidad gracias a los créditos que tiene contratados la empresa, la entidad está preocupada por ese ritmo de pago.

“De los giros correspondientes a 2025, a hoy todavía faltan $412.000 millones de 2025 y la cifra de 2026. Esperamos, como nos han anunciado, un aporte en el mes de mayo, que es importante para poder garantizar las reservas de los créditos que tenemos con la banca local”, señaló. “El Metro de la 80 ha podido seguir avanzando por esos créditos, pero estos tienen que ser respaldados por los desembolsos de las vigencias futuras para poder seguir adelante, de lo contrario podríamos tener dificultades en el avance del proyecto”, agregó. Lea también: Tras más de 50 años, Alberto Lechona cerró su local de toda la vida: ¿dónde abrirán ahora? De acuerdo con el parte entregado por la empresa este martes, día en el que hizo un balance de su gestión en 2025, durante los primeros cinco meses de este año la obra avanzó aproximadamente un 8% adicional. De un avance general del 42% calculado con corte al 31 de diciembre de 2025, el porcentaje con corte a mayo ya se acercaba al 50%, según aseguró Elejalde.